Челябинск ждет увеличение субсидии на разбор мусора

Челябинск вошел в число 43 регионов, куда поступят новые контейнеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинская область ждет увеличение финансирования на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Как сообщает 15 июня пресс-служба Минприроды РФ, объем субсидии на закупку контейнеров для российских регионов увеличен с 500 млн до 1,5 млрд рублей.

«Субсидия на закупку контейнеров для раздельного сбора в регионах увеличена втрое — до 1,5 млрд рублей. Это позволит в 43 регионах, прошедших соответствующий отбор комиссии, закупить около 77 тыс. контейнеров», — сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

В региональном министерстве экологии отметили, что первоначально в своей заявке Челябинская область получила одобрение на покупку контейнеров на сумму более 21 млн рублей. Покупка мусоровозов не планировалась, так как отсортированный мусор достаточно вывозить один раз в неделю.

«Распределением средств занимается Минприроды РФ и на данный момент точный объем финансирования для нашего региона пока не известен. От размера субсидии будет зависеть количество закупаемых контейнеров, которые планируется установить в Челябинске, Миассе, Златоусте, Копейске, Троицке и Снежинске», — заявили URA.RU в минэкологии.

По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в этом году заявки поступили от 64 территорий. По итогам рассмотрения отобраны 43 региона. Среди них три региона УрФО: Челябинская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.