14 июня 2022

Легендарный курганский мэр уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган , князев сергей
Сергей Князев не подал документы на конкурс по отбору кандидатур на пост главы Каргапольского округа Фото:

В Курганской области глава Каргапольского района Сергей Князев уходит в отставку. Он не подал документы на конкурс по отбору претендентов на пост главы округа. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к властям региона. При нем муниципалитет несколько раз признавался лучшим в регионе.

«В Каргапольском муниципальном округе завершился прием документов от кандидатов на пост главы округа. Среди подавших заявки — Князева нет», — сообщили источники. Сам руководитель муниципалитета не стал комментировать информацию о его участии или неучастии в конкурсе.

На сайте администрации округа указано, что конкурс назначен на 8 июля. URA.RU пыталось узнать сколько претендентов и кто подал заявки на конкурс, но в окружной администрации не предоставили такую информацию. Обнаружить ее на сайте муниципалитета также не удалось.

Князев возглавил Каргапольский район в 2014 году. При нем в 2017 и 2018 годах район признавался властями региона лучшим.

Ранее URA.RU сообщало, что в отставку уходит действующий глава Мишкинского района Сергей Кудрявцев. Он не подал документы на конкурс по отбору претендентов на должность Мишкинского муниципального округа. URA.RU сообщали о возможных массовых отставках мэров. По данным инсайдеров, шесть глав районов и округов покинут посты.

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В Курганской области глава Каргапольского района Сергей Князев уходит в отставку. Он не подал документы на конкурс по отбору претендентов на пост главы округа. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к властям региона. При нем муниципалитет несколько раз признавался лучшим в регионе. «В Каргапольском муниципальном округе завершился прием документов от кандидатов на пост главы округа. Среди подавших заявки — Князева нет», — сообщили источники. Сам руководитель муниципалитета не стал комментировать информацию о его участии или неучастии в конкурсе. На сайте администрации округа указано, что конкурс назначен на 8 июля. URA.RU пыталось узнать сколько претендентов и кто подал заявки на конкурс, но в окружной администрации не предоставили такую информацию. Обнаружить ее на сайте муниципалитета также не удалось. Князев возглавил Каргапольский район в 2014 году. При нем в 2017 и 2018 годах район признавался властями региона лучшим. Ранее URA.RU сообщало, что в отставку уходит действующий глава Мишкинского района Сергей Кудрявцев. Он не подал документы на конкурс по отбору претендентов на должность Мишкинского муниципального округа. URA.RU сообщали о возможных массовых отставках мэров. По данным инсайдеров, шесть глав районов и округов покинут посты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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