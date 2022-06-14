Легендарный курганский мэр уходит в отставку

В Курганской области глава Каргапольского района Сергей Князев уходит в отставку. Он не подал документы на конкурс по отбору претендентов на пост главы округа. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к властям региона. При нем муниципалитет несколько раз признавался лучшим в регионе.
«В Каргапольском муниципальном округе завершился прием документов от кандидатов на пост главы округа. Среди подавших заявки — Князева нет», — сообщили источники. Сам руководитель муниципалитета не стал комментировать информацию о его участии или неучастии в конкурсе.
На сайте администрации округа указано, что конкурс назначен на 8 июля. URA.RU пыталось узнать сколько претендентов и кто подал заявки на конкурс, но в окружной администрации не предоставили такую информацию. Обнаружить ее на сайте муниципалитета также не удалось.
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В Курганской области глава Каргапольского района Сергей Князев уходит в отставку. Он не подал документы на конкурс по отбору претендентов на пост главы округа. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к властям региона. При нем муниципалитет несколько раз признавался лучшим в регионе. «В Каргапольском муниципальном округе завершился прием документов от кандидатов на пост главы округа. Среди подавших заявки — Князева нет», — сообщили источники. Сам руководитель муниципалитета не стал комментировать информацию о его участии или неучастии в конкурсе. На сайте администрации округа указано, что конкурс назначен на 8 июля. URA.RU пыталось узнать сколько претендентов и кто подал заявки на конкурс, но в окружной администрации не предоставили такую информацию. Обнаружить ее на сайте муниципалитета также не удалось. Князев возглавил Каргапольский район в 2014 году. При нем в 2017 и 2018 годах район признавался властями региона лучшим. Ранее URA.RU сообщало, что в отставку уходит действующий глава Мишкинского района Сергей Кудрявцев. Он не подал документы на конкурс по отбору претендентов на должность Мишкинского муниципального округа. URA.RU сообщали о возможных массовых отставках мэров. По данным инсайдеров, шесть глав районов и округов покинут посты.