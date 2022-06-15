Людям никто не сообщил, что по договоренности с российскими военными в одном из бомбоубежищ открыт гуманитарный коридор Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В первые же часы эвакуация населения с комбината «Азот» в Северодонецке была сорвана украинскими националистами. Об этом сообщил начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин.

«В 8.10 — 8.20 начался минометный обстрел. Конкретно работали по тому району, где мы стояли. Туда начал работать миномет. Через три-четыре минуты начал работать танк. После этого, по всей видимости, „нонна“ работала», — приводит Пятый канал слова Никишина. Он уточнил, что из подвала возле линии соприкосновения были эвакуированы восемь человек.

Кроме того, людям никто не сообщил, что по договоренности с российскими военными в одном из бомбоубежищ открыт гуманитарный коридор, сказал Никишин. Он также добавил, что в помещении рядом остались еще 17 человек, которым был привезен хлеб. Пока они отказываются выходить.

Ранее в ЛНР заявили, что на «Азоте» удерживают до 1,2 тысячи гражданских. По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, их там удерживают насильственно и уже долгое время.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

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