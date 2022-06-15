Магазины «Мегамарта» сменят «Магниты» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Реагируя на новости о скором закрытии «Мегамарта», жители Каменска-Уральского выстроились в огромную очередь за продуктами по заниженным ценам. Наибольший ажиотаж якобы вызвал алкоголь.

«В Каменске-Уральском произошла массовая истерия, люди тележками скупали алкоголь и часами стояли в очереди. Все началось с новости, что торговая сеть „Мегамарт“ закрывается, и в связи с этим объявили о больших скидках на всю алкогольную продукцию», — говорится в посте сообщества «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

Подписчица сообщества уточнила, что пришла в магазин с утра и не стала дожидаться очереди, растянувшейся на сорок минут. Говорят, такую же картину в последние дни наблюдают жители Екатеринбурга.

О скором закрытии свердловской сети «Мегамарт» (основана в 1996 году) стало известно летом 2021-го, когда торговая сеть «Магнит» купила холдинг Dixy Holding Limited, в который, помимо «Мегамарта», входит сеть супермаркетов «Дикси». Сделка оценивалась в 92,4 млрд рублей. Предполагается, что магазины «Мегамарта» переформатируют в супермаркеты «Магнит Семейный» или суперсторы «Магнит Экстра».

Фото: сообщество «Инцидент Каменск-Уральский» во «ВКонтакте»

Фото: сообщество «Инцидент Каменск-Уральский» во «ВКонтакте»