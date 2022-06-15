Обозреватель Баранец предрек расстрелы мирных жителей на «Азоте»

Боевики начнут покидать «Азот», когда поймут бессмысленность сопротивления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На химическом заводе «Азот» в Северодонецке украинские националисты могут расстреливать мирных жителей, как это было в Мариуполе на «Азовстали». Об этом URA.RU рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Я предполагаю, что получится „азовский“ (батальон „Азов“ признан экстремистской организацией и запрещен на территории России — прим.URA.RU) вариант, когда люди поймут бессмысленность сопротивления, когда гражданские им на совесть нажмут и скажут: „оставьте нас жить“. Но там, в „Азоте“ будут и расстрелы, там же будут и трупы, как было в „Азовстали“. Это будет повторение того же сюжета, а потом они, подняв лапы кверху, будут сдаваться», — сказал Виктор Баранец.

При этом, подчеркнул собеседник агентства, когда вооруженные формирования будут выходить с территории «Азота» и сдаваться в плен российским войскам, украинские власти заявят, что это шаг на пути к их победе. «Киев преподнесет это как „перемога“ (победа — прим. URA.RU). И опять министр обороны Украины Алексей Резников выступит и скажет: „благодаря тому, что сидельцы ‚Азовстали‘ и сидельцы ‚Азота‘ не сдались, а задержали российские войска, Путин до сих пор не вошел в Киев“», — заключил он.

Сейчас «Азот» заблокирован вооруженными силами России и Луганской народной республики. Как сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заявления киевских властей, что они стараются эвакуировать мирных жителей с предприятия «Азот» — ложь. Начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин добавил, что эвакуация населения с комбината была сорвана украинскими националистами. Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев уточнил, что на химзаводе в Северодонецке может быть до 1 200 гражданских лиц, которые находятся в заложниках.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.

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