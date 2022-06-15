На Украине заметили американский дрон-камикадзе. Видео

15 июня 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Дроны-камикадзе взрываются вместе с целью Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина начала использовать американские беспилотные дроны-камикадзе Switchblade-300. Об этом сообщил корреспондент Пятого канала Сергей Еремин. «Семен Еремин продемонстрировал воронку, которую оставляет после себя орудие, и отметил, что такой дрон-камикадзе может нанести серьезный урон, но исключительно при точном попадании. Также корреспондент добавил, что точное попадание в цель у операторов „пока получается так себе“», — сообщает Пятый канал. Ранее США отправили Украине около 100 дронов Switchblade. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что для освоения беспилотника будет достаточно около двух дней. Также СМИ сообщали, что Америка отправила Украине дроны-камикадзе «Призрачный феникс». Это засекреченное оружие, которое представляет собой дрон, взрывающийся вместе с целью. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил целью освобождение Донбасса. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что ВСУ не могут освоить западную технику. Из-за этого некоторые военные пользуются коммерческими дронами, несмотря на отправку Украине Switchblade, сообщил источник. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина начала использовать американские беспилотные дроны-камикадзе Switchblade-300. Об этом сообщил корреспондент Пятого канала Сергей Еремин. «Семен Еремин продемонстрировал воронку, которую оставляет после себя орудие, и отметил, что такой дрон-камикадзе может нанести серьезный урон, но исключительно при точном попадании. Также корреспондент добавил, что точное попадание в цель у операторов „пока получается так себе“», — сообщает Пятый канал. Ранее США отправили Украине около 100 дронов Switchblade. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что для освоения беспилотника будет достаточно около двух дней. Также СМИ сообщали, что Америка отправила Украине дроны-камикадзе «Призрачный феникс». Это засекреченное оружие, которое представляет собой дрон, взрывающийся вместе с целью. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил целью освобождение Донбасса. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что ВСУ не могут освоить западную технику. Из-за этого некоторые военные пользуются коммерческими дронами, несмотря на отправку Украине Switchblade, сообщил источник.