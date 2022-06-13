Для защиты населения войскам РФ придется зайти в Харьков, сказал Василий Дандыкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Переломный момент в спецоперации России наступит, когда украинских военных, которые остались на территории Донбасса, возьмут в кольцо. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Будет переломный момент, когда эта группировка будет в кольце. Этот момент приближается. Авдеевка, Краматорск, Славянск и Лисичанск с остатками Северодонецка — там, по некоторым данным, до 70 тысяч человек. Бои идут. Основная цель операции — освобождение Донбасса, и я думаю, что для того, чтобы не стреляли по освобожденным районам, придется идти дальше. Впереди Харьковская область, юг. Я думаю, что здесь дело решится в ближайшие недели, до конца этого месяца, скорее всего, или в первой половине июля», — сказал Василий Дандыкин.

Он рассказал, каким образом идет наступление. «Бои идут под Авдеевкой, Марьино. Сверху наступление идет — Краматорск, Славянск. Дальше на фланге Лисичанск. Все это дело при наступлении может оказаться в большом котле. Я думаю, что эта битва продолжается за освобождение Донбасса. Скорее всего, торопиться не надо. Это жизни людей, и нужно помнить, что каждый день приносит страдания мирному населению», — добавил военный эксперт.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в заблокированном российскими войсками Северодонецке еще остались украинские военные. По его словам, у них есть только два выхода: сдаться или умереть.

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