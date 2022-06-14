В Нижневартовске эвакуировали посетителей судов

В Нижневартовске эвакуировали здания судов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нижневартовске на электронные почты городского и мирового суда поступили сообщения о минировании зданий. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«На электронные почты судов пришли сообщения о якобы находящихся там взрывных устройств. Персонал и посетителей пришлось на время эвакуировать. На месте работают представители силовых ведомств. Примечательно, что с этого адреса уже поступали сообщения о лжеминировании других учреждений Югры», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО неизвестные сообщили о готовящихся терактах в школах. Неизвестные направили на электронные почты учреждений письма с угрозами взрыва.