14 июня 2022

В Нижневартовске эвакуировали посетителей судов

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, чп, дежурная часть, ппс, полиция, чс, место происшествия, ложное минирование, оцепление чп
В Нижневартовске эвакуировали здания судов Фото:

В Нижневартовске на электронные почты городского и мирового суда поступили сообщения о минировании зданий. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«На электронные почты судов пришли сообщения о якобы находящихся там взрывных устройств. Персонал и посетителей пришлось на время эвакуировать. На месте работают представители силовых ведомств. Примечательно, что с этого адреса уже поступали сообщения о лжеминировании других учреждений Югры», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО неизвестные сообщили о готовящихся терактах в школах. Неизвестные направили на электронные почты учреждений письма с угрозами взрыва.

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В Нижневартовске на электронные почты городского и мирового суда поступили сообщения о минировании зданий. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «На электронные почты судов пришли сообщения о якобы находящихся там взрывных устройств. Персонал и посетителей пришлось на время эвакуировать. На месте работают представители силовых ведомств. Примечательно, что с этого адреса уже поступали сообщения о лжеминировании других учреждений Югры», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО неизвестные сообщили о готовящихся терактах в школах. Неизвестные направили на электронные почты учреждений письма с угрозами взрыва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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