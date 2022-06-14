Депутатам Курганской областной думы не понравился доклад Натальи Гончаренко о мерах по поддержке внутреннего туризма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты курганской областной думы раскритиковали доклад начальника управления культуры Натальи Гончаренко о мерах господдержки развития внутреннего туризма. Вопрос обсуждали на комитете по социальной политике. Депутатам не понравились суммы господдержки и то, что сферой туризма занимается только управление культуры, передает корреспондент URA.RU.

«Четыре млн рублей на субсидии предпринимателям в 2021 году, 22 млн рублей на этот год. Что вы на эти деньги разовьете? Мое мнение такого, что на эти деньги туризм в Курганской области не развить. В вашем докладе нет ничего про исторический туризм, монастыри — почитаемые и уважаемые, визитные карточки Курганской области. Вы этого не видите? По далматовской гостинице — Вадим Михайлович [Шумков, губернатор] призывал ее отремонтировать, с вами тоже был разговор — в докладе ничего нет. Мне что, к Вадиму Михайловичу пойти? Вижу, что вы не заинтересованы», — сказал депутат Федор Ярославцев после доклада чиновницы.

Наталья Гончаренко пояснила, что ее доклад касается только мер господдержки, на которую предприниматели из сферы внутреннего туризма должны заявляться сами. Это субсидии на покупку оборудования (велосипеды, катамараны, оборудование для пляжей и т. д.), возмещение затрат на перевозку туристов, изготовление туристических указателей. В докладе она отметила, что в 2021 году три предпринимателя получили поддержку на сумму 4,5 млн рублей. Заявки на субсидии 2022 года принимаются до 30 июня (общая сумма 22,4 млн рублей). Депутатов ответ не устроил. «Потянет ли управление культуры вопросы развития туризма? На мой взгляд, в этой сфере много экономической составляющей. Если на предпринимателей все возложить, думаю, они надорвутся», — сказала председатель комитета по соцполитике Елена Воронович. Она предложила Гончаренко взглянуть на вопрос развития туризма шире и к заседанию облдумы подготовить новый доклад «О мерах, предпринимаемых правительством Курганской области, направленных на развитие туризма, в том числе о господдержке».

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