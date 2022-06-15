Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону

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Сайт президента России, улыбка, разговор по телефону, путин владимир
Владимир Путин провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином Фото:

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Поговорили», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста РИА «Новости».

Детали разговора будут опубликованы в сообщении Кремля, уточнил пресс-секретарь. «Готовим сообщение», — сказал он.

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Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да. Поговорили», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста РИА «Новости». Детали разговора будут опубликованы в сообщении Кремля, уточнил пресс-секретарь. «Готовим сообщение», — сказал он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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