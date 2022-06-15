Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону

Владимир Путин провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином Фото: Сайт Президента России

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Поговорили», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста РИА «Новости».

Детали разговора будут опубликованы в сообщении Кремля, уточнил пресс-секретарь. «Готовим сообщение», — сказал он.