В ЯНАО начнет работу еще один авиаперевозчик

Авиакомпания «Россия» запустила рейсы из Нового Уренгоя в Красноярск. Это первый маршрут авиаперевозчика в регионе, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Новый авиаперевозчик будет выполнять рейсы дважды в неделю — по средам и субботам. Вылет из Красноярска запланирован в 8:25, прилет в 9:00. Вылет из Нового Уренгоя в 9:55, прибытие в аэропорт „Емельяново“ — в 14:40», — написали в своем telegram-канале представители департамента.
Время полета составит 2 часа 40 минут. На рейсах будут работать современные лайнеры Superjet 100. Стоимость билета составит 9 450 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» запустит авиасообщение между ЯНАО и Алтаем. Рейсы будут отправляться из Салехарда и Нового Уренгоя.
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Авиакомпания «Россия» запустила рейсы из Нового Уренгоя в Красноярск. Это первый маршрут авиаперевозчика в регионе, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Новый авиаперевозчик будет выполнять рейсы дважды в неделю — по средам и субботам. Вылет из Красноярска запланирован в 8:25, прилет в 9:00. Вылет из Нового Уренгоя в 9:55, прибытие в аэропорт „Емельяново“ — в 14:40», — написали в своем telegram-канале представители департамента. Время полета составит 2 часа 40 минут. На рейсах будут работать современные лайнеры Superjet 100. Стоимость билета составит 9 450 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» запустит авиасообщение между ЯНАО и Алтаем. Рейсы будут отправляться из Салехарда и Нового Уренгоя.