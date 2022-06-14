В ЯНАО начнет работу еще один авиаперевозчик

Перелеты между Новым Уренгоем и Красноярском будет осуществлять авиакомпания «Россия» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Россия» запустила рейсы из Нового Уренгоя в Красноярск. Это первый маршрут авиаперевозчика в регионе, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Новый авиаперевозчик будет выполнять рейсы дважды в неделю — по средам и субботам. Вылет из Красноярска запланирован в 8:25, прилет в 9:00. Вылет из Нового Уренгоя в 9:55, прибытие в аэропорт „Емельяново“ — в 14:40», — написали в своем telegram-канале представители департамента.

Время полета составит 2 часа 40 минут. На рейсах будут работать современные лайнеры Superjet 100. Стоимость билета составит 9 450 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» запустит авиасообщение между ЯНАО и Алтаем. Рейсы будут отправляться из Салехарда и Нового Уренгоя.