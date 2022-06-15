Судьбу челябинского вуза решат в канун отставки ректора

Наблюдательный совет ЮУрГУ рекомендует самых достойных кандидатов учредителю 21 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидатуры на пост и. о. ректора Южно-Уральского государственного университета в Челябинске озвучат 21 июня на заседании наблюдательного совета вуза в канун отставки действующего ректора Александра Шестакова. Как сообщил URA.RU депутат Госдумы, член наблсовета ЮУрГУ Станислав Наумов, фамилии одобренных претендентов затем передадут в Министерство образования и науки РФ.

«21 июня 2022 года назначено заседание наблюдательного совета по вопросу представления рекомендаций кандидатам на должность ректора Южно-Уральского государственного университета. Заседание пройдет в очной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ в режиме видеоконференции на 13:00 по московскому времени», — сообщил Наумов, отметив, что он является членом совета.

Как пояснил URA.RU Наумов, наблюдательному совету предстоит отобрать кандидатов, подавших заявки на пост ректора ЮУрГУ. Наблсовет может рекомендовать сразу несколько кандидатур. Список прошедших отбор кандидатов затем отправится в Москву на рассмотрение учредителя вуза. Эти полномочия осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации.

«Окончательно кандидатуру будущего ректора из числа рекомендованных будут утверждать в Минобразования и науки РФ. Утвержденный кандидат вначале получит статус исполняющего обязанности ректора ЮУрГУ», — отметил депутат Госдумы.

Ректорские полномочия действующего ректора ЮУрГУ Шестакова истекают 22 июня в связи с достижением предельного для этой должности 70-летнего возраста. Шестаков переходит на должность президента вуза, что позволит сохранить ему контроль над самым крупным университетом региона.

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