Запад и Украина пытаются обвинить Россию в глобальном продовольствии. Свои возмущения высказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Послушать вас, господа, так мы будто хотим заморить всех голодом, а вы с украинцами только якобы о том и печетесь, как бы спасти жизни голодающих. Картина вроде бы складная, но абсолютно лукавая», — передает ТАСС слова Небензи. Дипломат отметил, что с недавних пор самой заметной тенденцией стало стремление западных политиков «сваливать все проблемы на Россию», особенно после начала спецоперации «отмечается едва ли не квантовое ускорение в продвижении установок на то, что во всем виновата Москва».
К тому же, добавил Небензя, Запад пытается раздуть «собственную войну по договоренности» с РФ на Украине, взяв в заложники развивающийся мир, подталкивая его к грани голода. По его мнению, особенно Россию обвиняют в проблемах, связанных с продовольственной безопасностью.
Также дипломат рассказал, что подозревает Украину в расплате с Западом за оружие зерном. Небензя считает, что у России есть обоснованные подозрения, что зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а в зернохранилища европейских стран.
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Запад и Украина пытаются обвинить Россию в глобальном продовольствии. Свои возмущения высказал постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Послушать вас, господа, так мы будто хотим заморить всех голодом, а вы с украинцами только якобы о том и печетесь, как бы спасти жизни голодающих. Картина вроде бы складная, но абсолютно лукавая», — передает ТАСС слова Небензи. Дипломат отметил, что с недавних пор самой заметной тенденцией стало стремление западных политиков «сваливать все проблемы на Россию», особенно после начала спецоперации «отмечается едва ли не квантовое ускорение в продвижении установок на то, что во всем виновата Москва». К тому же, добавил Небензя, Запад пытается раздуть «собственную войну по договоренности» с РФ на Украине, взяв в заложники развивающийся мир, подталкивая его к грани голода. По его мнению, особенно Россию обвиняют в проблемах, связанных с продовольственной безопасностью. Также дипломат рассказал, что подозревает Украину в расплате с Западом за оружие зерном. Небензя считает, что у России есть обоснованные подозрения, что зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а в зернохранилища европейских стран.