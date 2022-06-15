В Кургане мигранты работают под руководством «смотрящего»

Так называемые смотрящие помогают мигрантам найти работу, а также выступают в качестве переводчиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Деятельность трудовых мигрантов в Курганской области координируют так называемые «смотрящие». Они выступают одновременно в роли работодателей и переводчиков, рассказали URA.RU источники, близкие к сфере строительства.

«В Кургане мигранты на стройках завышают стоимость работы. Действуют под руководством „смотрящего“. К примеру, появляется крупная стройка. Они приходят наниматься на работу. Первый говорит работодателю, что его услуги стоят две тысячи рублей в день. Ему отказывают. Но дальше к работодателю приходят другие мигранты и называют такую же цену. И приходится их нанимать за такие деньги», — рассказал один из инсайдеров.

По его словам, «смотрящий» не только координирует действия мигрантов, но и может выступать в роли переводчика, если кто-то из приезжих рабочих плохо знает русский язык. «Хотя все мигранты находятся в Кургане по квоте, на законных основаниях, и по идее они должны знать русский, так как сдавали экзамен», — добавил собеседник агентства.

Другой источник рассказал URA.RU, что ему известно об одном из таких «смотрящих». Он привозил мигрантов из азиатского постсоветского государства. «Брал в кредитной организации данные должников, обращался к ним и предлагал работу. Так и набирали людей. Они полностью подконтрольные», — отметил инсайдер.

В пресс-службу УМВД по Курганской области URA.RU направило письменный запрос с просьбой прокомментировать эту информацию. Ранее агентство сообщало, что сотрудники ФСБ задержали жителей Кургана, которые проводили для мигрантов фальшивые экзамены по русскому языку, чтобы те смогли устроиться на работу. Также в Кургане возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы и ее супруга, уроженца одной из постсоветских республик. Им вменяют организацию фиктивных браков, благодаря которым иностранцы получали документы, разрешающие проживать в России.

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