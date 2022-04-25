Жительница Кургана выдала двух женщин замуж и попала под уголовку

Сотрудники ФСБ заподозрили семейную пару в организации фиктивных браков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Кургана вместе с ее супругом-иностранцем по подозрению в организации незаконной миграции. Чтобы помочь своим родственникам переехать в Россию, они нашли двух женщин, согласившихся заключить фиктивный брак, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

«Гражданин одной из постсоветских республик и его супруга, 34-летняя жительница Кургана, решили помочь своим родственникам незаконно получить разрешение на временное проживание в РФ. Подыскали двух незамужних жительниц Кургана, согласных заключить фиктивный брак за денежное вознаграждение», — рассказали в ведомстве.

Два фиктивных брачных союза были заключены в октябре 2021 года. Благодаря этому, мигранты смогли получить документы, разрешающие проживать в России. Следственное подразделение УФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело по п.«а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).

В УФСБ отмечают, что разрешение на временное проживание для иностранных граждан в России выдается в пределах квоты, утвержденной правительством РФ. Однако те, кто состоит в браке с гражданином России, может получить разрешение без учета квоты.