Путин наградил прокурора из ЯНАО

15 июня 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Прокурор г. Лабытнанги Денис Назаренко получил звание «Заслуженного прокурора РФ» Фото: Екатерина Романова © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил прокурору г. Лабытнанги Денису Назаренко звание заслуженного работника прокуратуры Российской Федерации. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на Официальном интернет-портале правовой информации. «Указом президента присвоить почетное звание „Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации“ Назаренко Денису Георгиевичу — прокурору города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа», — гласит текст указа. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владими Путин наградил главу Ямальского района ЯНАО Андрея Кугаевского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Награда стала отнюдь не первой, которую получил Андрей Кугаевский в своей карьере.

Президент России Владимир Путин присвоил прокурору г. Лабытнанги Денису Назаренко звание заслуженного работника прокуратуры Российской Федерации. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на Официальном интернет-портале правовой информации. «Указом президента присвоить почетное звание „Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации“ Назаренко Денису Георгиевичу — прокурору города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа», — гласит текст указа. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владими Путин наградил главу Ямальского района ЯНАО Андрея Кугаевского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Награда стала отнюдь не первой, которую получил Андрей Кугаевский в своей карьере.