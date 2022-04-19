19 апреля 2022

Путин удостоил государственной награды главу района ЯНАО

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Совет глав ЯНАО, кугаевский андрей
Андрей Кугаевский был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил главу Ямальского района ЯНАО Андрея Кугаевского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Об этом сообщается в опубликованном указе главы России на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ президента Российско Федерации. За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: Медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ первой степени Кугаевского Андрея Николаевича — главу муниципального образования Ямальский район ЯНАО», — говорится в тексте документа.

Администрация Ямальского района поздравила Андрея Кугаевского и пожелала ему благополучия и дальнейших успехов в работе. Это не первая награда главы муниципалитета, так, в 2005 году Кугаевский был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. А также за ликвидацию последствий связанных со вспышкой сибирской язвы в Ямальском районе был награжден медалями от Совета Безопасности РФ и «За верность Северу».

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Президент РФ Владимир Путин наградил главу Ямальского района ЯНАО Андрея Кугаевского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Об этом сообщается в опубликованном указе главы России на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента Российско Федерации. За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: Медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ первой степени Кугаевского Андрея Николаевича — главу муниципального образования Ямальский район ЯНАО», — говорится в тексте документа. Администрация Ямальского района поздравила Андрея Кугаевского и пожелала ему благополучия и дальнейших успехов в работе. Это не первая награда главы муниципалитета, так, в 2005 году Кугаевский был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. А также за ликвидацию последствий связанных со вспышкой сибирской язвы в Ямальском районе был награжден медалями от Совета Безопасности РФ и «За верность Северу».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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