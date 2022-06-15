Hoff планирует купить российский бизнес IKEA

Hoff готов рассмотреть возможность покупки IKEA, заявил гендиректор компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Мебельная сеть Hoff готова купить активы шведской компании IKEA в рамках собственной стратегии развития и открытия новых точек. Об этом сообщил генеральный директор сети Максим Гришаков.

«Любой крупный игрок на нашем рынке будет вынужден пересматривать и адаптировать свою стратегию в связи с сокращением бизнеса IKEA в России. Важно понимать, что у нас было много точек пересечения: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, поэтому Hoff готов рассматривать активы шведского ритейлера в случае соответствующего предложения — это входит в нашу стратегию развития и открытия новых точек», — сказал Гришаков в интервью РИА «Новости».

По словам гендиректора, Hoff постоянно наращивает пул поставщиков, из-за чего компании требуются дополнительные производства. «Сейчас мы заинтересованы, чтобы потенциальные клиенты понимали, что Hoff — единственный на рынке мебели и товаров для дома игрок формата One Stop Shopping (покупка всех необходимых товаров в одном магазине — прим. ред.). В рамках этой стратегии и стратегии развития ассортимента мы можем претендовать на новые производства», — объяснил Гришаков.

Ранее стало известно, что IKEA продаст все четыре имеющиеся в России фабрики. Компания приостановила продажи в РФ и Беларуси в марте 2022 года из-за специальной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял освобождение ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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