IKEA окончательно уходит из России

IKEA продаст фабрики другому владельцу
Компания IKEA продаст все четыре фабрики в России. Об этом сообщили в компании.
Сотрудников намерены сократить. Заводы и производство в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях продадут, передает ТАСС.
В марте компания закрыла магазины в России. Такое решение было принято в связи с началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации на Украине. Президент Владимир Путин объявил спецоперацию 24 февраля с целью прекратить многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны украинских националистов и ВСУ.
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