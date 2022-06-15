IKEA окончательно уходит из России

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Клипарт. Екатеринбург, икеа
IKEA продаст фабрики другому владельцу Фото:

Компания IKEA продаст все четыре фабрики в России. Об этом сообщили в компании.

Сотрудников намерены сократить. Заводы и производство в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях продадут, передает ТАСС.

В марте компания закрыла магазины в России. Такое решение было принято в связи с началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации на Украине. Президент Владимир Путин объявил спецоперацию 24 февраля с целью прекратить многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны украинских националистов и ВСУ.

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Компания IKEA продаст все четыре фабрики в России. Об этом сообщили в компании. Сотрудников намерены сократить. Заводы и производство в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях продадут, передает ТАСС. В марте компания закрыла магазины в России. Такое решение было принято в связи с началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации на Украине. Президент Владимир Путин объявил спецоперацию 24 февраля с целью прекратить многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны украинских националистов и ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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