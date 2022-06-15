IKEA окончательно уходит из России

IKEA продаст фабрики другому владельцу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания IKEA продаст все четыре фабрики в России. Об этом сообщили в компании.

Сотрудников намерены сократить. Заводы и производство в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях продадут, передает ТАСС.

В марте компания закрыла магазины в России. Такое решение было принято в связи с началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации на Украине. Президент Владимир Путин объявил спецоперацию 24 февраля с целью прекратить многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны украинских националистов и ВСУ.

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