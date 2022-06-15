Мэр Перми поставил перед собой амбициозную цель

Алексей Демкин планирует сделать Пермь одним из лучших городов РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин намерен сделать город одним из лучших миллионников страны для жизни. Достичь цели мэр предполагает за 10 лет. Об этом он написал в Telegram, комментируя встречу с журналистами федеральных СМИ, которые оценивали в туристическую привлекательность Перми.

«Развитие туристического потенциала нашего города — еще один шаг к цели, которую я ставлю перед собой: Пермь в течение 10 лет должна войти в тройку лучших городов-миллионников страны для жизни», — написал Демкин. По его мнению, рассказы журналистов и блогеров о городе помогут привлечь в Прикамье больше туристов.

По итогам 2021 года в рейтинге Минстроя РФ по качеству городской среды Пермь среди городов-миллионников заняла девятое место, набрав 191 балл из 360 возможных. В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань. В начале 2022 года Финансовый университет при Правительстве РФ представил свой рейтинг городов по качеству жизни. Исследование охватило населенные пункты, где проживают более 250 тысяч человек. По его результатам, Пермь заняла 32 место из 75.