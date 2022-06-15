Инфекционист Мескина заявила об опасности сухих фонтанов

16 июня 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

В жару россияне охлаждаются водой из сухих фонтанов Фото: Размик Закарян © URA.RU Сухие фонтаны могут стать причиной появления у человека глистов, которые могут оказаться в воде из-за животных. Об этом URA.RU сообщила руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, инфекционист, профессор Елена Мескина. «Многие бегают с животными по территории сухих фонтанов. Это значит, что и шерсть животных будет попадать в воду, а это не только вирусы и бактерии, но и яйца глистов. Соответственно можно подхватить не только кишечную или респираторную инфекцию, но и заразиться глистными болезнями, а это, как мне кажется, еще хуже», — сказала Елена Мескина. Профессор отметила, что в фонтанах не используется питьевая вода. «Помимо стандартного стафилококка могут быть синегнойная палочка, легионеллез. Они довольно неспецифичны и могут вызывать заболевания легких и других органов, плюс кишечные инфекции. Кроме того, в фонтанах циркулирует техническая вода, и надо это помнить. Она может содержать трудно контролируемые примеси», — уточнила она. Человек искупавшийся в фонтане может оказаться в больнице, подчеркнула инфекционист Мескина. «Прежде всего будут заболевания по типу пищевого отравления. Рвота, боли в животе и диарея. Может подниматься температура. Кроме того, это может очень серьезно протекать до необходимости госпитализации. Респираторные инфекции, например, легионелла и синегнойная палочка, могут попадать как в кишечник, так и в респираторный тракт, и мы можем увидеть в этих органах любое заболевание по типу простуды, вплоть до воспаления легких», — заключила специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сухие фонтаны могут стать причиной появления у человека глистов, которые могут оказаться в воде из-за животных. Об этом URA.RU сообщила руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, инфекционист, профессор Елена Мескина. «Многие бегают с животными по территории сухих фонтанов. Это значит, что и шерсть животных будет попадать в воду, а это не только вирусы и бактерии, но и яйца глистов. Соответственно можно подхватить не только кишечную или респираторную инфекцию, но и заразиться глистными болезнями, а это, как мне кажется, еще хуже», — сказала Елена Мескина. Профессор отметила, что в фонтанах не используется питьевая вода. «Помимо стандартного стафилококка могут быть синегнойная палочка, легионеллез. Они довольно неспецифичны и могут вызывать заболевания легких и других органов, плюс кишечные инфекции. Кроме того, в фонтанах циркулирует техническая вода, и надо это помнить. Она может содержать трудно контролируемые примеси», — уточнила она. Человек искупавшийся в фонтане может оказаться в больнице, подчеркнула инфекционист Мескина. «Прежде всего будут заболевания по типу пищевого отравления. Рвота, боли в животе и диарея. Может подниматься температура. Кроме того, это может очень серьезно протекать до необходимости госпитализации. Респираторные инфекции, например, легионелла и синегнойная палочка, могут попадать как в кишечник, так и в респираторный тракт, и мы можем увидеть в этих органах любое заболевание по типу простуды, вплоть до воспаления легких», — заключила специалист.