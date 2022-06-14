Путин наградил орденом танковый полк из Челябинской области

Полк входит в состав Чебаркульской танковой дивизии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Владимир Путин наградил орденом Жукова гвардейский танковый полк из Челябинской области по итогам его участие в спецоперации на Украине. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Воинская часть стала первой в Вооруженных силах России, получившей такую награду с начала СВО.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов, наградить орденом Жукова 239 гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк», — говорится в тексте документа. Полк входит в состав 90-й танковой дивизии, воссозданной в 2016 году на базе танковой бригады, дислоцированной в городе Чебаркуле.

По словам президента России, начатая на Украине 24 февраля спецоперация носит освободительный характер, а также преследует цели денацификации и демилитаризации украинского государства. Ее основной целью является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны вооруженных формирований Киева.