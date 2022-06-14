Путин наградил орденом танковый полк из Челябинской области

Президент Владимир Путин наградил орденом Жукова гвардейский танковый полк из Челябинской области по итогам его участие в спецоперации на Украине. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Воинская часть стала первой в Вооруженных силах России, получившей такую награду с начала СВО.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов, наградить орденом Жукова 239 гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк», — говорится в тексте документа. Полк входит в состав 90-й танковой дивизии, воссозданной в 2016 году на базе танковой бригады, дислоцированной в городе Чебаркуле.
По словам президента России, начатая на Украине 24 февраля спецоперация носит освободительный характер, а также преследует цели денацификации и демилитаризации украинского государства. Ее основной целью является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны вооруженных формирований Киева.
Президент Владимир Путин наградил орденом Жукова гвардейский танковый полк из Челябинской области по итогам его участие в спецоперации на Украине. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Воинская часть стала первой в Вооруженных силах России, получившей такую награду с начала СВО. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов, наградить орденом Жукова 239 гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк», — говорится в тексте документа. Полк входит в состав 90-й танковой дивизии, воссозданной в 2016 году на базе танковой бригады, дислоцированной в городе Чебаркуле. По словам президента России, начатая на Украине 24 февраля спецоперация носит освободительный характер, а также преследует цели денацификации и демилитаризации украинского государства. Ее основной целью является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны вооруженных формирований Киева.