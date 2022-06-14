14 июня 2022

Путин наградил орденом танковый полк из Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учения, танк т-72, всеармейский этап конкурса арми2021, арми2021
Полк входит в состав Чебаркульской танковой дивизии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Владимир Путин наградил орденом Жукова гвардейский танковый полк из Челябинской области по итогам его участие в спецоперации на Украине. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Воинская часть стала первой в Вооруженных силах России, получившей такую награду с начала СВО.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов, наградить орденом Жукова 239 гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк», — говорится в тексте документа. Полк входит в состав 90-й танковой дивизии, воссозданной в 2016 году на базе танковой бригады, дислоцированной в городе Чебаркуле.

По словам президента России, начатая на Украине 24 февраля спецоперация носит освободительный характер, а также преследует цели денацификации и демилитаризации украинского государства. Ее основной целью является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны вооруженных формирований Киева.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Президент Владимир Путин наградил орденом Жукова гвардейский танковый полк из Челябинской области по итогам его участие в спецоперации на Украине. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Воинская часть стала первой в Вооруженных силах России, получившей такую награду с начала СВО. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов, наградить орденом Жукова 239 гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк», — говорится в тексте документа. Полк входит в состав 90-й танковой дивизии, воссозданной в 2016 году на базе танковой бригады, дислоцированной в городе Чебаркуле. По словам президента России, начатая на Украине 24 февраля спецоперация носит освободительный характер, а также преследует цели денацификации и демилитаризации украинского государства. Ее основной целью является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны вооруженных формирований Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...