Ультрас сформировали специальное подразделение, где сражаются с противником бок о бок с другими фанатами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Футбольные фанаты из Москвы и Санкт-Петербурга принимают участие в спецоперации РФ на Донбассе. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к столичным околофутбольным кругам.

«Примерно с мая на территории Донбасса находится от 25 до 40 ультрас, которые уехали из Москвы и Петербурга. Они не стали ждать мобилизации или призыва, а решили своими силами добраться до места и сражаться бок о бок с теми, кого знают — такими же фанатами, как они сами. Некоторые из них стали добровольцами и вошли в состав существующих подразделений, другие же — примкнули к подразделению разведки „Череп и кости“», — рассказал источник.

Подтверждением его слов являются посты в telegram-канале подразделения «Череп и кости», которым командует ополченец ДНР с позывным «Испанец». В фанатской среде он больше известен, как член старейшей группировки фанатов ЦСКА Red-Blue Warriors Станислав Орлов. На момент публикации с ним связаться не удалось. Авторам был отправлен запрос, ответ получен не был.

По неподтвержденным данным, «Испанец» участвовал во второй чеченской войне и первой военной кампании на Донбассе в 2015 году. Его разведрота работала в Горловке и Дебальцево — самых горячих точках конфликта. В 2022 году он снова решил идти на фронт и начал собирать добровольцев. «Испанец» призвал фанатов разных клубов объединиться и поддержать спецоперацию.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.

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