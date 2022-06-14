Госдума решила судьбоносный вопрос для нефтяников ХМАО

Нефтяные компании ХМАО смогут продолжить разработку месторождений на льготных условиях Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Госдума приняла во втором окончательном чтении законопроект о расширении практики применения налога на добавленный доход в нефтяной отрасли. Он позволит продолжить нефтяным компаниям разработку истощенных месторождений на льготных для себя условиях. Авторами документа выступили депутаты федерального парламента от ХМАО Ольга Ануфриева и Павел Завальный.

«Цель законопроекта — возможность сохранить добычу на действующих выработанных месторождениях, убыточную при общей системе налогообложения, и начать разработку месторождений, которые в действующей системе налогообложения никогда бы не стали разрабатываться из-за необходимости огромных капиталовложений», — пояснила Ольга Ануфриева в разговоре с URA.RU. Она также уточнила, что сейчас объем трудноизвлекаемых запасов в России составляет порядка 65% от общей добычи по стране, и эта доля постоянно растет.

По мнению Ануфриевой, принятый сегодня закон в первую очередь важен для Югры, поскольку основная часть дополнительно включаемых в режим НДД участков находится в ХМАО. «Закон создает условия для сохранения и создания рабочих мест и получения дополнительных доходов для регионального бюджета, а также предоставляет новые контрактные возможности для смежных отраслей. Считаю, что принятие этого закона сейчас особенно своевременно и его можно смело признать „антикризисным“. Важно, что инвестиции в новые лицензионные участки экономика может получить уже в текущем году», — добавила Ануфриева.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в разговоре с URA.RU подтвердил, что прежние налоговые режимы не позволяли нефтяникам разрабатывать истощенные месторождения с рентабельностью. «Это один из основных барьеров добычи нефти в России. Месторождения на поздней стадии разработки нуждаются в дополнительных инвестициях, потому что требуют загущения сетки скважин. Необходимо бурить новые скважины, а они очень дорогие. В результате получается, что прибавка в добыче нефти не компенсирует затрат, которые уйдут на бурение», — считает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Татарстана Рустам Минниханов обращались к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой пересмотреть налоговую нагрузку на нефтяную отрасль и обосновывали необходимость перехода на новый налог. Глава государства дал поручение максимально проработать вопрос для дальнейшего решения.

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