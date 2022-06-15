Генерал-лейтенант Мешков положительно оценил работу отделения, но потребовал не останавливаться на этом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник главного управления МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков нагрянул с проверкой в отдел полиции Верхней Салды. Об этом URA.RU рассказал его пресс-секретарь Валерий Горелых. По его словам, он проверил состояние боеготовности личного состава, условия несения службы и качество оказываемых населению госуслуг по линии ГИБДД.

«Мешков изучил состояние дел регистрационно-экзаменационного отделения районной ГИБДД. Он отметил работу сотрудников, которые с января по май зарегистрировали 1541 единицу ТС, оформили и выдали 873 водительских удостоверения. Но при этом, Мешков потребовал не останавливаться на этом и совершенствовать сферу обслуживания людей», — сообщил Горелых.

Также, по словам Горелых, начальник главка свердловского МВД положительно оценил показатели работы подразделения по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. Гарнизон добился снижения числа преступлений на 20,2%. Сотрудники пресекли свыше 10 000 административных правонарушений.

Но несмотря на это, Мешков поинтересовался у руководителя территориального ОВД полковника полиции Павла Пайцева, какие действия предприняты для улучшения криминогенной ситуации на территории Верхнесалдинского и Нижнесалдинского городских округов. Она выросла на 24,7%. «Пайцев заверил, что комплекс мер уже разработан и внедряется. Для улучшения БДД в городе установлены новые светофоры», — подытожил рабочий визит Мешкова Горелых.

Фото предоставлено Валерием Горелых

Фото предоставлено Валерием Горелых

Фото предоставлено Валерием Горелых

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