В ЯНАО начинающие бизнесмены получат гранты от муниципалитетов

В ЯНАО завершается кампания по получению грантов от муниципалитетов для начинающих бизнесменов. Гранты выдаются предпринимателям и самозанятым категориям граждан на условии софинансирования из бюджета округа, сообщается на сайте правительства ЯНАО.
«В ближайшее время комиссии в муниципальных образованиях округа подведут итоги и объявят получателей поддержки. Получатели поддержки — самозанятые и вновь созданные предприниматели, которые зарегистрированы и работают на территории Ямала», — сообщает пресс-служба губернатора.
Начинающие предприниматели могут получить 500 тыс. рублей, а самозанятые — 100 тыс. рублей. Средства гранта можно потратить на покупку оборудования, мебели, обучения по программе повышения квалификации, рекламу. В этом году общий объем грантов увеличен почти на 25%, по сравнению с предыдущим годом.
Ранее URA.RU рассказало что молодые предприниматели в возрасте до 25 лет могут подать заявки на грант до 1 млн. рублей. Полученные средства предприниматели смогут потратить на развитие своего дела.
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В ЯНАО завершается кампания по получению грантов от муниципалитетов для начинающих бизнесменов. Гранты выдаются предпринимателям и самозанятым категориям граждан на условии софинансирования из бюджета округа, сообщается на сайте правительства ЯНАО. «В ближайшее время комиссии в муниципальных образованиях округа подведут итоги и объявят получателей поддержки. Получатели поддержки — самозанятые и вновь созданные предприниматели, которые зарегистрированы и работают на территории Ямала», — сообщает пресс-служба губернатора. Начинающие предприниматели могут получить 500 тыс. рублей, а самозанятые — 100 тыс. рублей. Средства гранта можно потратить на покупку оборудования, мебели, обучения по программе повышения квалификации, рекламу. В этом году общий объем грантов увеличен почти на 25%, по сравнению с предыдущим годом. Ранее URA.RU рассказало что молодые предприниматели в возрасте до 25 лет могут подать заявки на грант до 1 млн. рублей. Полученные средства предприниматели смогут потратить на развитие своего дела.