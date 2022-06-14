В ЯНАО начинающие бизнесмены получат гранты от муниципалитетов

Начинающие предприниматели смогут получить грант в размере полумиллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО завершается кампания по получению грантов от муниципалитетов для начинающих бизнесменов. Гранты выдаются предпринимателям и самозанятым категориям граждан на условии софинансирования из бюджета округа, сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«В ближайшее время комиссии в муниципальных образованиях округа подведут итоги и объявят получателей поддержки. Получатели поддержки — самозанятые и вновь созданные предприниматели, которые зарегистрированы и работают на территории Ямала», — сообщает пресс-служба губернатора.

Начинающие предприниматели могут получить 500 тыс. рублей, а самозанятые — 100 тыс. рублей. Средства гранта можно потратить на покупку оборудования, мебели, обучения по программе повышения квалификации, рекламу. В этом году общий объем грантов увеличен почти на 25%, по сравнению с предыдущим годом.

Ранее URA.RU рассказало что молодые предприниматели в возрасте до 25 лет могут подать заявки на грант до 1 млн. рублей. Полученные средства предприниматели смогут потратить на развитие своего дела.