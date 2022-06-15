Французы разозлились на Зеленского из-за поставок оружия Киеву. «Нашей помощи ему всегда мало»

16 июня 2022 в 02:05 Размер текста - 17 +

Читатели Le Figaro разозлились на Владимира Зеленского из-за оружия для Киева Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Продолжающиеся требования украинского лидера Владимира Зеленского поставить Киеву оружие разозлили читателей газеты Le Figaro. Французы считают, что помощи Украине Зеленскому «всегда мало». «И почему-то этот комик с сомнительной репутацией по имени [президент Украины Владимир] Зеленский на нас же и орет, нас же и оскорбляет, потому что нашей помощи ему всегда мало», — высказался один из пользователей. Он считает, что для этого Зеленский требовал срочно принять Украину в Евросоюз и поставить высокотехнологичное оружие, в то время как французы столкнулись с взрывным ростом цен и обнищанием, считает комментатор. По его мнению, нужно прекратить церемониться с Киевом и не идти на поводу у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он призвал Макрона организовать мирную конференцию по Украине. «С самого начала [президент Украины Владимир] Зеленский стремился вовлечь нас в этот конфликт», — уверен AZUR001. По его мнению, украинский лидер изначально надеялся на помощь Франции для противостояния с Россией. Другой пользователь призывает Зеленского прекратить требования о военной помощи Украине. По его мнению, авторитет украинского лидера уже подорван на мировой политической арене. «И когда этот позорник [президент Украины Владимир Зеленский] прекратит шататься по всему миру? У него нет никакого характера, никаких „красных линий“, кроме тех, что очерчивают его маленькую драгоценную персону», — добавил он. Вместе с тем, один из пользователей усомнился в эффективности ведения политики Макрона. «Недаром его обвиняют в „макронировании“, то есть в особом состоянии, когда человек делает телефонные звонки, но никак не определится, чего же он хочет этим добиться», — считает пользователь Mac Qui-ne-Sait. Он назвал украинского лидера нерешительным слабаком. VOLTAIRE2408 предположил, что Зеленский не хочет принимать Макрона, и пытается его принудить к поставкам оружия. «Таким образом Макрон как бы оплатит свой входной билет на саммит с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Посмотрим, решится ли он увеличить госдолг ради того, чтобы предложить это самое оружие Киеву», — написал читатель. Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Зеленский страдает от проблем с психикой, нуждающиеся в помощи должны вежливо просить ее, но никак не угрожать и ставить ультиматумы. Спецоперация проходит на территории Украины с конца февраля. Ее главными целями являются денацификация, демилитаризация страны, а также помощь гражданам, которые много лет страдали от обстрелов нацбатов и ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Продолжающиеся требования украинского лидера Владимира Зеленского поставить Киеву оружие разозлили читателей газеты Le Figaro. Французы считают, что помощи Украине Зеленскому «всегда мало». «И почему-то этот комик с сомнительной репутацией по имени [президент Украины Владимир] Зеленский на нас же и орет, нас же и оскорбляет, потому что нашей помощи ему всегда мало», — высказался один из пользователей. Он считает, что для этого Зеленский требовал срочно принять Украину в Евросоюз и поставить высокотехнологичное оружие, в то время как французы столкнулись с взрывным ростом цен и обнищанием, считает комментатор. По его мнению, нужно прекратить церемониться с Киевом и не идти на поводу у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он призвал Макрона организовать мирную конференцию по Украине. «С самого начала [президент Украины Владимир] Зеленский стремился вовлечь нас в этот конфликт», — уверен AZUR001. По его мнению, украинский лидер изначально надеялся на помощь Франции для противостояния с Россией. Другой пользователь призывает Зеленского прекратить требования о военной помощи Украине. По его мнению, авторитет украинского лидера уже подорван на мировой политической арене. «И когда этот позорник [президент Украины Владимир Зеленский] прекратит шататься по всему миру? У него нет никакого характера, никаких „красных линий“, кроме тех, что очерчивают его маленькую драгоценную персону», — добавил он. Вместе с тем, один из пользователей усомнился в эффективности ведения политики Макрона. «Недаром его обвиняют в „макронировании“, то есть в особом состоянии, когда человек делает телефонные звонки, но никак не определится, чего же он хочет этим добиться», — считает пользователь Mac Qui-ne-Sait. Он назвал украинского лидера нерешительным слабаком. VOLTAIRE2408 предположил, что Зеленский не хочет принимать Макрона, и пытается его принудить к поставкам оружия. «Таким образом Макрон как бы оплатит свой входной билет на саммит с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Посмотрим, решится ли он увеличить госдолг ради того, чтобы предложить это самое оружие Киеву», — написал читатель. Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Зеленский страдает от проблем с психикой, нуждающиеся в помощи должны вежливо просить ее, но никак не угрожать и ставить ультиматумы. Спецоперация проходит на территории Украины с конца февраля. Ее главными целями являются денацификация, демилитаризация страны, а также помощь гражданам, которые много лет страдали от обстрелов нацбатов и ВСУ.