15 июня 2022
14 июня 2022

80 пожарных боролись с огнем в Ноябрьске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные тушат мастерскую скульптора Геворга Геворкяна. Екатеринбург, мчс, пожар, спасатели, разбор завалов
В тушении пожара приняли участие 79 человек и 8 единиц спецтехники (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске сгорел расселенный двухэтажный дом по улице Школьная 27. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

«В 00:25 в пожарную охрану города поступила информация о загорании расселенного нежилого дома по улице Школьная 27. Через 5 минут пожарные прибыли на место. По прибытии наблюдалось открытое горение, что свидетельствует о позднем вызове. В 1:04 пожар локализован, в 1:27 ликвидировано открытое горение», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

В тушении пожара задействованы 79 человек личного состава и 8 единиц техники. Площадь пожара 572 кв. метра. Пожарные продолжают работу, причины пожара выясняются.

Ранее URA.RU рассказывало что при пожаре в Салехарде сгорела двухкомнатная квартира. Жильцы пострадавшей квартиры находились в отпуске.

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Фото:
Фото:

В Ноябрьске сгорел расселенный двухэтажный дом по улице Школьная 27. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. «В 00:25 в пожарную охрану города поступила информация о загорании расселенного нежилого дома по улице Школьная 27. Через 5 минут пожарные прибыли на место. По прибытии наблюдалось открытое горение, что свидетельствует о позднем вызове. В 1:04 пожар локализован, в 1:27 ликвидировано открытое горение», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. В тушении пожара задействованы 79 человек личного состава и 8 единиц техники. Площадь пожара 572 кв. метра. Пожарные продолжают работу, причины пожара выясняются. Ранее URA.RU рассказывало что при пожаре в Салехарде сгорела двухкомнатная квартира. Жильцы пострадавшей квартиры находились в отпуске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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