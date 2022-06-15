В тушении пожара приняли участие 79 человек и 8 единиц спецтехники (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске сгорел расселенный двухэтажный дом по улице Школьная 27. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

«В 00:25 в пожарную охрану города поступила информация о загорании расселенного нежилого дома по улице Школьная 27. Через 5 минут пожарные прибыли на место. По прибытии наблюдалось открытое горение, что свидетельствует о позднем вызове. В 1:04 пожар локализован, в 1:27 ликвидировано открытое горение», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

В тушении пожара задействованы 79 человек личного состава и 8 единиц техники. Площадь пожара 572 кв. метра. Пожарные продолжают работу, причины пожара выясняются.

Ранее URA.RU рассказывало что при пожаре в Салехарде сгорела двухкомнатная квартира. Жильцы пострадавшей квартиры находились в отпуске.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО