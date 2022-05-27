27 мая 2022
26 мая 2022

В Салехарде (ЯНАО) выгорел угол жилого дома

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пожарный, деревянный дом, пожар, пламя, тушение пожара
В Салехарде горел двухэтажный жилой дом Фото:

В Салехарде сгорела угловая квартира в двухэтажном доме. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из МЧС.

«В 22 часа 05 минут возгорание по адресу Северная 11. По прибытию установлено что происходит горение угла дома на площади 6 кв. метров», — сообщает корреспонденту источник.

Пожар начался в 22 часа 05 минут. На место возгорания прибыл расчет первой пожарной части и другие спасательные службы, а также представители управляющей компании. Из дома эвакуировано 15 человек, в их числе 5 детей. Открытое горение ликвидировано в 22 часа 29 минут. Причины возгорания выясняются.

Эвакуация жильцов не требуется. Жильцы пострадавшей квартиры находятся в отпуске.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в окружное управление МЧС. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказало о пожаре в Салехарде. Мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть убийство.

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В Салехарде сгорела угловая квартира в двухэтажном доме. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из МЧС. «В 22 часа 05 минут возгорание по адресу Северная 11. По прибытию установлено что происходит горение угла дома на площади 6 кв. метров», — сообщает корреспонденту источник. Пожар начался в 22 часа 05 минут. На место возгорания прибыл расчет первой пожарной части и другие спасательные службы, а также представители управляющей компании. Из дома эвакуировано 15 человек, в их числе 5 детей. Открытое горение ликвидировано в 22 часа 29 минут. Причины возгорания выясняются. Эвакуация жильцов не требуется. Жильцы пострадавшей квартиры находятся в отпуске. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в окружное управление МЧС. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказало о пожаре в Салехарде. Мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть убийство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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