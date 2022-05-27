В Салехарде (ЯНАО) выгорел угол жилого дома

В Салехарде горел двухэтажный жилой дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде сгорела угловая квартира в двухэтажном доме. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из МЧС.

«В 22 часа 05 минут возгорание по адресу Северная 11. По прибытию установлено что происходит горение угла дома на площади 6 кв. метров», — сообщает корреспонденту источник.

Пожар начался в 22 часа 05 минут. На место возгорания прибыл расчет первой пожарной части и другие спасательные службы, а также представители управляющей компании. Из дома эвакуировано 15 человек, в их числе 5 детей. Открытое горение ликвидировано в 22 часа 29 минут. Причины возгорания выясняются.

Эвакуация жильцов не требуется. Жильцы пострадавшей квартиры находятся в отпуске.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в окружное управление МЧС. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказало о пожаре в Салехарде. Мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть убийство.