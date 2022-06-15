Тюменская область обошла все регионы УрФО в престижном рейтинге

Тюменская область вошла в десятку лучших субъектов РФ по рейтингу SMART, который составила Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). Результаты исследования за 2021 год представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В группу лидеров из всех регионов УрФО удалось попасть лишь Тюменской области (9 место) и Пермскому краю (10 место).
«Ассоциация инновационных регионов России подготовила Рейтинг регионов SMART версии 2022 года — это результат первого ежегодного мониторинга ряда важнейших показателей развития субъектов РФ. <…> Лидерами рейтинга стали город Москва, город Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская, Нижегородская области, Красноярский край, Новосибирская, Самарская и Тюменская области», — рассказали в пресс-службе АИРР.
По данным рейтинга, Свердловская область заняла 16 место, Челябинская область — 37 место, Курганская область — 42 место и ХМАО — 48 место. Из всех регионов УрФО самую низкую позицию занял ЯНАО (67 место).
При составлении рейтинга специалисты проанализировали 14 показателей развития регионов. Среди них медиаактивность, поддержка малого и среднего бизнеса, научное лидерство и устойчивое развитие. В пресс-службе АИРР отметили, что в условиях нестабильной экономической ситуации рейтинг позволит главам субъектов РФ отслеживать продвижение или отставание своего региона по ключевым траекториям развития.
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Тюменская область вошла в десятку лучших субъектов РФ по рейтингу SMART, который составила Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). Результаты исследования за 2021 год представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В группу лидеров из всех регионов УрФО удалось попасть лишь Тюменской области (9 место) и Пермскому краю (10 место). «Ассоциация инновационных регионов России подготовила Рейтинг регионов SMART версии 2022 года — это результат первого ежегодного мониторинга ряда важнейших показателей развития субъектов РФ. <…> Лидерами рейтинга стали город Москва, город Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская, Нижегородская области, Красноярский край, Новосибирская, Самарская и Тюменская области», — рассказали в пресс-службе АИРР. По данным рейтинга, Свердловская область заняла 16 место, Челябинская область — 37 место, Курганская область — 42 место и ХМАО — 48 место. Из всех регионов УрФО самую низкую позицию занял ЯНАО (67 место). При составлении рейтинга специалисты проанализировали 14 показателей развития регионов. Среди них медиаактивность, поддержка малого и среднего бизнеса, научное лидерство и устойчивое развитие. В пресс-службе АИРР отметили, что в условиях нестабильной экономической ситуации рейтинг позволит главам субъектов РФ отслеживать продвижение или отставание своего региона по ключевым траекториям развития.