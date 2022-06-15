Полковник Рустам Сайфуллин участвовал спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин удостоен звания Героя Российской Федерации. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. В настоящее время офицер находится на лечении с госпитале после ранения, полученного в ходе спецоперации на Украине.

«Командир инженерно-саперного полка при выполнении задач по защите мирного населения ЛНР и ДНР проявил настоящее мужество и стойкость. Неоднократно лично руководил развертыванием и наведением переправ через реки. Тем самым обеспечивал продвижение наших войск. При восстановлении разрушенного участка одной из переправ попал под минометный обстрел противника, получил осколочные ранения. Но всего через месяц лечения в госпитале вернулся в строй», — рассказал глава региона о Сайфуллине.

Моор добавил, что после возвращения на передовую тюменец вновь был ранен. «При массированном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ он получил тяжелое ранение. Сейчас полковник Сайфуллин проходит лечение в военном госпитале», — сообщил чиновник.

Ранее URA.RU писало, что 39-летний Сайфуллин с детства мечтал стать военным. Он окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, отправился служить в Чечню, в должности командира взвода. В начале 2020 года его назначили на должность командира инженерно-саперного полка Общевойсковой армии в Ишиме, позднее — начальником Ишимского гарнизона.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы РФ, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. В боевых действиях со стороны России участвуют профессиональные военные, заключившие контракты.

Фото: telegram-канал Александра Моора

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