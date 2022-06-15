В правительстве Тюменской области — важное назначение

Станислав Логинов перешел с позиции заместителя на руководящую должность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Станислав Логинов назначен на должность директора департамента информатизации Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. Ранее эту должность покинула замгубернатора Мария Рудзевич.

«С 16 июня 2022 года на должность директора департамента информатизации Тюменской области назначен Станислав Игоревич Логинов. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

До 9 февраля должность руководителя департамента занимала Мария Рудзевич. Она также была заместителем губернатора области. Пост чиновница покинула по собственному желанию. Станислав Логинов занимал позицию ее заместителя.