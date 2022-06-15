Пожилая екатеринбурженка держала взаперти беременного риелтора

Пенсионерка угрожала девушке-риелтору ножом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге 61-летняя женщина заперла в своей квартире беременную девушку-риелтора. Пенсионерке показалось, что потерпевшая украла у нее джинсы. Суд назначил 61-летней женщине принудительное лечение в психбольнице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Женщина обнаружила пропажу джинсовых брюк и предположила, что их похитили риелтор и молодой человек, приезжавшие на просмотр квартиры. После чего она позвонила риелтору и настойчиво пригласила вновь приехать <…> для женщины было очевидно, что девушка-риелтор находится в состоянии беременности. Днем того же дня специалист по недвижимости прибыла в квартиру пенсионерки, где та неожиданно закрыла входную дверь изнутри и забрала у девушки телефон, чем лишила возможности вызвать помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Вызволять девушку отправился ее супруг и сын пенсионерки. «В телефонном разговоре обвиняемая вновь потребовала возвратить похищенное имущество и угрожала ножом беременной девушке. Молодой человек предложил привезти деньги, так как джинсы никто из них из квартиры обвиняемой не похищал. Женщина также позвонила своему сыну, которому принадлежали якобы похищенные джинсы, тот просил мать отпустить девушку», — уточнили в пресс-службе.