Пермскому предприятию ракетных двигателей не хватает рабочих

«Протон-ПМ» набирает сотрудников на производство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На пермском заводе «Протон-ПМ», производящем двигатели для ракет-носителей, объявили набор сотрудников. Предприятию требуются десятки рабочих на основное производство.

«Примем на работу фрезеровщиков, операторов станков с программным управлением, слесарей, инженеров», — сообщают в отделе кадров предприятия. Средний уровень заработных плат составляет 40 тысяч рублей. Больше всего готовы платить токарям-универсалам и операторам-наладчикам. Им предлагают зарплату от 80 тысяч рублей.

На заводе соискателям без опыта также предлагают профессиональное обучение по ряду индивидуальных программ. Это позволит реализовать производственные планы на 2022 год. На сегодня «Протон-ПМ» выступает основным поставщиком литейной продукции для авиадвигателей ПС-90А и ПД-14.