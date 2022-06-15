15 июня 2022

Пермскому предприятию ракетных двигателей не хватает рабочих

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Станция испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе. Свердловская область, Арамиль, ремонт двигателя, обслуживание авиатехники
«Протон-ПМ» набирает сотрудников на производство Фото:

На пермском заводе «Протон-ПМ», производящем двигатели для ракет-носителей, объявили набор сотрудников. Предприятию требуются десятки рабочих на основное производство.

«Примем на работу фрезеровщиков, операторов станков с программным управлением, слесарей, инженеров», — сообщают в отделе кадров предприятия. Средний уровень заработных плат составляет 40 тысяч рублей. Больше всего готовы платить токарям-универсалам и операторам-наладчикам. Им предлагают зарплату от 80 тысяч рублей.

На заводе соискателям без опыта также предлагают профессиональное обучение по ряду индивидуальных программ. Это позволит реализовать производственные планы на 2022 год. На сегодня «Протон-ПМ» выступает основным поставщиком литейной продукции для авиадвигателей ПС-90А и ПД-14.

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На пермском заводе «Протон-ПМ», производящем двигатели для ракет-носителей, объявили набор сотрудников. Предприятию требуются десятки рабочих на основное производство. «Примем на работу фрезеровщиков, операторов станков с программным управлением, слесарей, инженеров», — сообщают в отделе кадров предприятия. Средний уровень заработных плат составляет 40 тысяч рублей. Больше всего готовы платить токарям-универсалам и операторам-наладчикам. Им предлагают зарплату от 80 тысяч рублей. На заводе соискателям без опыта также предлагают профессиональное обучение по ряду индивидуальных программ. Это позволит реализовать производственные планы на 2022 год. На сегодня «Протон-ПМ» выступает основным поставщиком литейной продукции для авиадвигателей ПС-90А и ПД-14.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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