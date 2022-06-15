Подрядчик просит полностью закрыть Некрасовский мост в Кургане

Некрасовский мост в Кургане могут полностью перекрыть для движения автомобилей, автобусов и пешеходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подрядная организация, занимающая ремонтом Некрасовского моста, предложила мэрии Кургана полностью остановить движение автомобилей и пешеходов на объекте. Об этом в своем telegram-аккаунте сообщает глава города Елена Ситникова.

«Подрядчик обратился к нам с ходатайством — полностью перекрыть мост для движения транспорта и пешеходов, чтобы демонтировать шкафные стенки и выполнить заливку бетоном не участками, а по всей ширине путепровода. Мы будем рассматривать это обращение», — говорит Ситникова. В администрации пообещали, что при решении перекрыть мост, власти разработают объездные пути. Об изменении маршрутов движения общественного транспорта власти оповестят перевозчиков и курганцев заранее.

В том числе мэрия ведет переговоры с ОАО «РЖД», поскольку все основные работы сейчас ведутся в нижней части моста. «Мы обсуждаем с ними, чтобы они выделили коридоры — приостановили на этом участке движение поездов на короткий срок. Это даст подрядчику возможность выполнить ремонтные работы над железнодорожными путями», — передает Ситникова. По ее словам, подрядчик работает в графике. Все основные работы сейчас сосредоточены под мостом, где идет укрепление откосов. После того, как рабочие закончат опалубку, на этих участках начнутся монолитные работы.

До этого URA.RU писало, что на Некрасовском мосту в Кургане рабочие отказываются делать ремонт из-за того, что подрядчик не выплачивает им зарплату. Реконструкцией путепровода на ул. Пролетарская занимается тюменская компания ООО «Альфа-Строй».

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