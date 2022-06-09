В Кургане на проблемном мосту рабочие отказываются делать ремонт

Тюменский подрядчик не платит зарплату рабочим, которые ремонтируют Некрасовский мост в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Некрасовском мосту в Кургане рабочие отказываются делать ремонт из-за того, что подрядчик не выплачивает им зарплату. Реконструкцией путепровода на улице Пролетарская занимается тюменская компания ООО «Альфа-Строй». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов.

«Мне удалось найти пару рабочих. Переговорил с ними. Они рассказывают, что им очень стыдно перед людьми, что они взялись за работу и ничего не делают. Подрядчик не платит им зарплату, а работать за бесплатно рабочие не хотят», — сказал Камшилов.

URA.RU направило запрос в Администрацию города Кургана. На момент публикации ответ мэрии не поступил. Дозвониться до подрядной организации не удалось. Номер оказался недоступен.

Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане тюменский подрядчик продолжает срывать сроки ремонта Некрасовского моста. По словам Камшилова, на объекте уже неделю нет рабочих. До этого подрядчик обещал увеличить число рабочих на объекте до 12 человек. Реконструкцию моста стоимостью более 55 млн рублей должны закончить до середины октября 2022 года.