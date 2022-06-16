Bloomberg: страны НАТО меняют тактику защиты от России

16 июня 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Планируется, что это будут самые масштабные перестановки со времен холодной войны Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия прокладывает путь к усилению обороны НАТО на восточном фланге. Другие страны могут последовать за ней. Об этом сообщает Bloomberg. «Формирования не будут точно такими же в каждой стране на восточном фланге, но в нескольких странах я ожидаю, что это будут формирования размером с бригаду, основанные на частично передовом присутствии и частично передовом развертывании техники, а частично на заранее назначенных силах», — заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. План Германии будет поддержан Великобританией, Эстонией, Францией и Румынией, уточняют источники Bloomberg. Тактика Германии включает в себя подразделений, которые могут быть переброшены в Литву в короткие сроки и соединиться с уже находящимися на месте немецкими и союзными войсками. Министры Североатлантического Альянса вновь собираются вместе в четверг, чтобы обсудить планы по изменению позиций на карте. Планируется, что это будут самые масштабные перестановки со времен холодной войны. Лидеры должны подписать соответствующие документы в конце июня в Мадриде. НАТО уже создало восемь боевых групп в Польше и странах Балтии. Недавно они развернулись также в Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии, чтобы служить так называемой «растяжкой» в случае «нападения» России. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Германия прокладывает путь к усилению обороны НАТО на восточном фланге. Другие страны могут последовать за ней. Об этом сообщает Bloomberg. «Формирования не будут точно такими же в каждой стране на восточном фланге, но в нескольких странах я ожидаю, что это будут формирования размером с бригаду, основанные на частично передовом присутствии и частично передовом развертывании техники, а частично на заранее назначенных силах», — заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. План Германии будет поддержан Великобританией, Эстонией, Францией и Румынией, уточняют источники Bloomberg. Тактика Германии включает в себя подразделений, которые могут быть переброшены в Литву в короткие сроки и соединиться с уже находящимися на месте немецкими и союзными войсками. Министры Североатлантического Альянса вновь собираются вместе в четверг, чтобы обсудить планы по изменению позиций на карте. Планируется, что это будут самые масштабные перестановки со времен холодной войны. Лидеры должны подписать соответствующие документы в конце июня в Мадриде. НАТО уже создало восемь боевых групп в Польше и странах Балтии. Недавно они развернулись также в Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии, чтобы служить так называемой «растяжкой» в случае «нападения» России.