15 июня 2022

В Челябинск на выставку Фаберже едет дочь первого космонавта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие выставки
Визит Елены Гагариной в Челябинск состоится в рамках подготовки выставки работ русских ювелиров Фото:

В Челябинск 17 июня приедет дочь первого космонавта Юрия Гагарина — Елена Гагарина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительство области, визит Гагариной пройдет в рамках подготовки выставки «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI веков».

«Исторический музей Южного Урала посетит генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Встреча состоится в рамках подготовки выставки „Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI веков“», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства.

Выставка в Челябинске пройдет осенью. Посетителям будут представлены драгоценности из собрания Музеев Московского Кремля, насчитывающие более 300 произведений ювелирного искусства. Во время экскурсий посетители смогут узнать историю создания драгоценностей, а также проследить их судьбу.

Главным же экспонатом выставки станет незаконченное последнее императорское яйцо Фаберже. В Челябинске еще такого не видели. Последний раз яйцо привозили на Урал летом 2017 года. Тогда оно было выставлено в Екатеринбурге, где также побывала Елена Гагарина.

Открытие выставки "Карл Фаберже и Алексей Денисов-Уральский" в музее истории камнерезного и ювелирного искусства. Екатеринбург
. Последний раз яйцо привозили на Урал летом 2017 года
Фото:

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В Челябинск 17 июня приедет дочь первого космонавта Юрия Гагарина — Елена Гагарина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительство области, визит Гагариной пройдет в рамках подготовки выставки «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI веков». «Исторический музей Южного Урала посетит генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Встреча состоится в рамках подготовки выставки „Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI веков“», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. Выставка в Челябинске пройдет осенью. Посетителям будут представлены драгоценности из собрания Музеев Московского Кремля, насчитывающие более 300 произведений ювелирного искусства. Во время экскурсий посетители смогут узнать историю создания драгоценностей, а также проследить их судьбу. Главным же экспонатом выставки станет незаконченное последнее императорское яйцо Фаберже. В Челябинске еще такого не видели. Последний раз яйцо привозили на Урал летом 2017 года. Тогда оно было выставлено в Екатеринбурге, где также побывала Елена Гагарина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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