В Челябинск на выставку Фаберже едет дочь первого космонавта. Фото

16 июня 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Визит Елены Гагариной в Челябинск состоится в рамках подготовки выставки работ русских ювелиров Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинск 17 июня приедет дочь первого космонавта Юрия Гагарина — Елена Гагарина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительство области, визит Гагариной пройдет в рамках подготовки выставки «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI веков». «Исторический музей Южного Урала посетит генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Встреча состоится в рамках подготовки выставки „Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI веков“», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. Выставка в Челябинске пройдет осенью. Посетителям будут представлены драгоценности из собрания Музеев Московского Кремля, насчитывающие более 300 произведений ювелирного искусства. Во время экскурсий посетители смогут узнать историю создания драгоценностей, а также проследить их судьбу. Главным же экспонатом выставки станет незаконченное последнее императорское яйцо Фаберже. В Челябинске еще такого не видели. Последний раз яйцо привозили на Урал летом 2017 года. Тогда оно было выставлено в Екатеринбурге, где также побывала Елена Гагарина. . Последний раз яйцо привозили на Урал летом 2017 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинск 17 июня приедет дочь первого космонавта Юрия Гагарина — Елена Гагарина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительство области, визит Гагариной пройдет в рамках подготовки выставки «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI веков». «Исторический музей Южного Урала посетит генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Встреча состоится в рамках подготовки выставки „Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI веков“», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. Выставка в Челябинске пройдет осенью. Посетителям будут представлены драгоценности из собрания Музеев Московского Кремля, насчитывающие более 300 произведений ювелирного искусства. Во время экскурсий посетители смогут узнать историю создания драгоценностей, а также проследить их судьбу. Главным же экспонатом выставки станет незаконченное последнее императорское яйцо Фаберже. В Челябинске еще такого не видели. Последний раз яйцо привозили на Урал летом 2017 года. Тогда оно было выставлено в Екатеринбурге, где также побывала Елена Гагарина.