Набиуллина заявила, что экономика России уже не будет прежней

16 июня 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Председатель Центробанка РФ считает, что ВВП хоть и хороший показатель, но не единственный Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России В российской экономике уже не будет «по-прежнему», так как внешние условия изменились. Об этом сообщила Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, во время XXV Петербургского Международного экономического форума «Ситуация в экономике сложная, важно сейчас проявлять гибкость», — пояснила председатель Центробанка РФ. Она считает, что внешние условия значительно изменились надолго, либо навсегда. «Мы, как страна, на сегодня многое теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт — с премией», — уточнила Набиуллина. По ее словам, если нет заметной выгоды от экспорта, значит нужно переосмыслить экономику и ориентировать значительную часть работы производства на внутренний рынок. Председатель Центробанка РФ считает, что ВВП — не единственный показатель. Нужно также смотреть на уровень качества жизни населения. Ранее Центробанк России достиг компромисса с Минэкономразвития и Минфином по вопросу о темпах снижения ключевой ставки, опустив ее на 1,5%. Теперь ее значение 9,5% — такое же, как было до начала специальной военной операции на Украине, которую Россия начала 24 февраля. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В российской экономике уже не будет «по-прежнему», так как внешние условия изменились. Об этом сообщила Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, во время XXV Петербургского Международного экономического форума «Ситуация в экономике сложная, важно сейчас проявлять гибкость», — пояснила председатель Центробанка РФ. Она считает, что внешние условия значительно изменились надолго, либо навсегда. «Мы, как страна, на сегодня многое теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт — с премией», — уточнила Набиуллина. По ее словам, если нет заметной выгоды от экспорта, значит нужно переосмыслить экономику и ориентировать значительную часть работы производства на внутренний рынок. Председатель Центробанка РФ считает, что ВВП — не единственный показатель. Нужно также смотреть на уровень качества жизни населения. Ранее Центробанк России достиг компромисса с Минэкономразвития и Минфином по вопросу о темпах снижения ключевой ставки, опустив ее на 1,5%. Теперь ее значение 9,5% — такое же, как было до начала специальной военной операции на Украине, которую Россия начала 24 февраля.