Центробанк и министры достигли компромисса по ключевой ставке

Набиуллина услышала аргументы о замедлении инфляции

10 июня 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

Риск инфляции в России по-прежнему велик, считает Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банк России достиг компромисса с Минэкономразвития и Минфином по вопросу о темпах снижения ключевой ставки, опустив ее на 1,5%. Теперь ее значение 9,5% — такое же, как было до начала специальной военной операции на Украине. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал, что ставка будет снижена только на 1%, однако опубликованные за два дня до заседания совета директоров ЦБ данные по потребительским ценам склонили чашу весов в пользу более мягкой монетарной политики, объяснили URA.RU эксперты. Комментируя решение о снижении ключевой ставки на пресс-конференции после заседания ЦБ, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что низкие темпы роста цен, которые наблюдаются в России в последние недели, нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. «В большой степени они объясняются коррекцией цен после резкого роста в марте. И проинфляционные риски по-прежнему сильны», — сказала она. Тем не менее прогноз по инфляции на конец года регулятор снизил с 18-23% до 14-17%. Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанк будет оценивать на ближайших заседаниях, сказано в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ 10 июня. Центробанк снизил свой прогноз по инфляции на конец года с 18-23% до 14-17% Фото: Александр Елизаров © URA.RU По данным источников URA.RU, в министерствах выступали за быстрое снижение ставки, ссылаясь на проблемы с кредитованием. Чем ниже ключевая ставка, тем дешевле кредиты в банках обходятся для бизнеса и населения, что должно подстегнуть потребительский спрос. Глава Минэкономразвития Максим Решетников 2 июня во время брифинга говорил, что рассчитывает на продолжение тенденции на снижение ставки. «Для стимулирования спроса в частном секторе необходимо дальнейшее и существенное смягчение денежно-кредитной политики», — подтвердили URA.RU в пресс-службе министерства накануне заседания ЦБ по ставке. Министр финансов Антон Силуанов заявил на марафоне «Новое знание» 18 мая, что тоже ждет решений о смягчении монетарной политики, «которые помогут в развитии бизнеса». Центробанк снизил ставку сильнее прогноза в 1% исходя из новых данных по потребительским ценам, которые практически перестали расти, а также с учетом высокого курса рубля, объяснил URA.RU аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. «На снижение ставки повлияла инфляция, заметно замедляющаяся в последнее время. Что касается рубля, то само по себе решение регулятора вряд ли скажется на курсе, учитывая существующие ограничения на движение капитала. Тем не менее, в совокупности с отменой обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортерами национальная валюта может прекратить укрепление», — сказал эксперт. На решение по ключевой ставке повлияли данные о спаде кредитования Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пересмотр прогноза по инфляции в сторону меньшего роста цен позволил Центробанку снизить ставку до уровня начала года, подтвердил экономист Александр Исааков. «Инфляция по итогам года ожидалась в диапазоне от 18% до 23%, но оперативные данные показали, что цены замедлились. Это и сыграло ведущую роль. Другой важный фактор, который повлиял на решение ЦБ — это данные по замедлению кредитования. Это то, на что неоднократно обращало внимание правительство. Дешевые кредиты нужны, чтобы сгладить период перестройки экономики под новые условия», — отметил он. По мнению Исаакова, в том, что регулятор прислушался к мнению министерств, нет ничего необычного. Он напомнил, что представители Минфина и Минэкономразвития участвуют в обсуждении экономических показателей при подготовке решения ЦБ по ставке, а также участвуют в заседании Совета директоров Центробанка и высказывают позицию своих ведомств, хотя и не голосуют. «Повторюсь, решение о снижении ставки более, чем на 1% принято с учетом ситуации с кредитованием», — добавил экономист. Статья по теме У властей появился новый аргумент за снижение ключевой ставки Хотя в Центробанке услышали аргументы министров, дискуссия о темпах снижения ставки еще не закончена, уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Центробанку неизбежно придется снижать ставку, но вопрос о том, до какого предела, остается открытым. Позиции ведомств остались разными. Я считаю, что ключевая ставка уже почти не влияет на курс рубля. Инфляция у нас тоже связана не со ставкой, а с ограничением со стороны предложения из-за проблем с завозом импорта. А вот то, что из-за высокой ставки можно потерять в темпах роста ВВП — это факт. Для импортозамещения нужны дешевые кредиты, поэтому ставку нужно опускать ниже 9%», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Банк России достиг компромисса с Минэкономразвития и Минфином по вопросу о темпах снижения ключевой ставки, опустив ее на 1,5%. Теперь ее значение 9,5% — такое же, как было до начала специальной военной операции на Украине. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал, что ставка будет снижена только на 1%, однако опубликованные за два дня до заседания совета директоров ЦБ данные по потребительским ценам склонили чашу весов в пользу более мягкой монетарной политики, объяснили URA.RU эксперты. Комментируя решение о снижении ключевой ставки на пресс-конференции после заседания ЦБ, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что низкие темпы роста цен, которые наблюдаются в России в последние недели, нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. «В большой степени они объясняются коррекцией цен после резкого роста в марте. И проинфляционные риски по-прежнему сильны», — сказала она. Тем не менее прогноз по инфляции на конец года регулятор снизил с 18-23% до 14-17%. Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанк будет оценивать на ближайших заседаниях, сказано в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ 10 июня. По данным источников URA.RU, в министерствах выступали за быстрое снижение ставки, ссылаясь на проблемы с кредитованием. Чем ниже ключевая ставка, тем дешевле кредиты в банках обходятся для бизнеса и населения, что должно подстегнуть потребительский спрос. Глава Минэкономразвития Максим Решетников 2 июня во время брифинга говорил, что рассчитывает на продолжение тенденции на снижение ставки. «Для стимулирования спроса в частном секторе необходимо дальнейшее и существенное смягчение денежно-кредитной политики», — подтвердили URA.RU в пресс-службе министерства накануне заседания ЦБ по ставке. Министр финансов Антон Силуанов заявил на марафоне «Новое знание» 18 мая, что тоже ждет решений о смягчении монетарной политики, «которые помогут в развитии бизнеса». Центробанк снизил ставку сильнее прогноза в 1% исходя из новых данных по потребительским ценам, которые практически перестали расти, а также с учетом высокого курса рубля, объяснил URA.RU аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. «На снижение ставки повлияла инфляция, заметно замедляющаяся в последнее время. Что касается рубля, то само по себе решение регулятора вряд ли скажется на курсе, учитывая существующие ограничения на движение капитала. Тем не менее, в совокупности с отменой обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортерами национальная валюта может прекратить укрепление», — сказал эксперт. Пересмотр прогноза по инфляции в сторону меньшего роста цен позволил Центробанку снизить ставку до уровня начала года, подтвердил экономист Александр Исааков. «Инфляция по итогам года ожидалась в диапазоне от 18% до 23%, но оперативные данные показали, что цены замедлились. Это и сыграло ведущую роль. Другой важный фактор, который повлиял на решение ЦБ — это данные по замедлению кредитования. Это то, на что неоднократно обращало внимание правительство. Дешевые кредиты нужны, чтобы сгладить период перестройки экономики под новые условия», — отметил он. По мнению Исаакова, в том, что регулятор прислушался к мнению министерств, нет ничего необычного. Он напомнил, что представители Минфина и Минэкономразвития участвуют в обсуждении экономических показателей при подготовке решения ЦБ по ставке, а также участвуют в заседании Совета директоров Центробанка и высказывают позицию своих ведомств, хотя и не голосуют. «Повторюсь, решение о снижении ставки более, чем на 1% принято с учетом ситуации с кредитованием», — добавил экономист. Хотя в Центробанке услышали аргументы министров, дискуссия о темпах снижения ставки еще не закончена, уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Центробанку неизбежно придется снижать ставку, но вопрос о том, до какого предела, остается открытым. Позиции ведомств остались разными. Я считаю, что ключевая ставка уже почти не влияет на курс рубля. Инфляция у нас тоже связана не со ставкой, а с ограничением со стороны предложения из-за проблем с завозом импорта. А вот то, что из-за высокой ставки можно потерять в темпах роста ВВП — это факт. Для импортозамещения нужны дешевые кредиты, поэтому ставку нужно опускать ниже 9%», — заключил эксперт.