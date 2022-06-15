15 июня 2022

Губернатор Моор пообещал привезти инвесторов из Петербурга

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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , моор александр
Александр Моор 16 июня работает на ПМЭФ-2022 Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует подписать соглашения с инвесторами на Петербургском экономическом форуме, который стартовал в Северной столице 15 июня. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Первый день Петербургского международного экономического форума. Запланированы встречи с потенциальными инвесторами, подписание соглашений о сотрудничестве», — написал губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что Моор возглавит делегацию Тюменской области на ПМЭФ-2022. При этом чиновники поехали в Санкт-Петербург за счет принимающей стороны.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует подписать соглашения с инвесторами на Петербургском экономическом форуме, который стартовал в Северной столице 15 июня. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Первый день Петербургского международного экономического форума. Запланированы встречи с потенциальными инвесторами, подписание соглашений о сотрудничестве», — написал губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что Моор возглавит делегацию Тюменской области на ПМЭФ-2022. При этом чиновники поехали в Санкт-Петербург за счет принимающей стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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