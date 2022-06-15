Губернатор Моор пообещал привезти инвесторов из Петербурга

Александр Моор 16 июня работает на ПМЭФ-2022 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует подписать соглашения с инвесторами на Петербургском экономическом форуме, который стартовал в Северной столице 15 июня. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Первый день Петербургского международного экономического форума. Запланированы встречи с потенциальными инвесторами, подписание соглашений о сотрудничестве», — написал губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что Моор возглавит делегацию Тюменской области на ПМЭФ-2022. При этом чиновники поехали в Санкт-Петербург за счет принимающей стороны.