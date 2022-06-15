Тюменский школьник научил нейросеть искать преступников

Камеры смогут находить преступников в толпе и отслеживать их перемещения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подросток из Тюмени, воспитанник Школы юных нейроинженеров, придумал нейросеть, которая способна следить за лицами на видеозаписи и находить преступников в толпе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

«Ученики Школы юных нейроинженеров представили свои проекты экспертам NtechLab — мировому лидеру в области видеоаналитики. Одна из разработок позволяет следить за лицом на видеозаписи, при помощи трекера на основе искусственных нейронных сетей. В перспективе такой сервис можно использовать для обнаружения преступника в толпе», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Другие разработки тюменцев также получили высокие оценки экспертов. В частности, подростки научили искусственный интеллект обрабатывать снимки: искать на изображениях людей признаки рака кожи и определять свежесть фруктов по фото.

Как отметили в пресс-службе правительства, Школа юных нейроинженеров создана в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». Он работает под эгидой нацпроекта «Цифровая экономика РФ».