В ЯНАО загорелось крупнейшее месторождение в России

Пожар не повлиял на выполнение плановых показателей по добыче газа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ночью на территории Ямало-Ненецкого автономного округа случился пожар на одном из самых крупных газовых месторождений в России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ООО «Газпром Добыча Уренгой», возгорание удалось ликвидировать за несколько часов.

«16 июня 2022 в 00:30 по московскому времени на Уренгойском месторождении произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора, расположенного между установками комплексной подготовки газа УКПГ-7 и УКПГ-8В. ООО „Газпром добыча Уренгой“ были оперативно проведены мероприятия по приостановке работы производственных мощностей, перераспределению потоков газа, локализации и ликвидации возгорания», — пояснили там.

В пресс-службе добавили, что произошедшее на выполнение плановых показателей по добыче газа не повлияло. Пострадавших нет. На данный момент причину возгорания устанавливает специально созданная комиссия. «В 02:05 возгорание было ликвидировано. В 02:50 производственные мощности снова запущены в работу», — подчеркнули представители компании.

Ранее сообщалось, что на нефтяном промысле «Газпром добыча Уренгой» загорелась кровля резервуара с нефтепродуктами. Возгорание не повлияло на работу производственного объекта.