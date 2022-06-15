Матерям в ЯНАО незаконно отказывали в выплате маткапитала

16 июня 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Власти отказывали женщинам в выплатах материнского капитала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Женщинам, проживающим в Тазовском районе (ЯНАО) незаконно отказывали в выплате материнского капитала. По информации окружной прокуратуры, причиной стало отсутствие постоянной регистрации на территории округа. «Установлено, что департаментом социального развития администрации Тазовского района местным жительницам отказано в выдаче свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал по причине отсутствия постоянной регистрации на территории региона», — говорится в сообщении. В документах, предоставленных ведомству, сказано, что на момент рождения второго и третьего ребенка женщины больше года непрерывно жили и работали в Тазовском районе. В связи с этим прокуратурой было направлено семь исков в суд о признании за женщинами права на получение окружного маткапитала. Суд требования полностью удовлетворил. Исполнение решение суда контролирует надзорное ведомство. Ранее сообщалось, что жительнице Нового Уренгоя пришлось через суд доказывать свое фактическое проживание в регионе, чтобы получить материнский капитал на второго ребенка. Заявительница также непрерывно проживала на территории ЯНАО. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Женщинам, проживающим в Тазовском районе (ЯНАО) незаконно отказывали в выплате материнского капитала. По информации окружной прокуратуры, причиной стало отсутствие постоянной регистрации на территории округа. «Установлено, что департаментом социального развития администрации Тазовского района местным жительницам отказано в выдаче свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал по причине отсутствия постоянной регистрации на территории региона», — говорится в сообщении. В документах, предоставленных ведомству, сказано, что на момент рождения второго и третьего ребенка женщины больше года непрерывно жили и работали в Тазовском районе. В связи с этим прокуратурой было направлено семь исков в суд о признании за женщинами права на получение окружного маткапитала. Суд требования полностью удовлетворил. Исполнение решение суда контролирует надзорное ведомство. Ранее сообщалось, что жительнице Нового Уренгоя пришлось через суд доказывать свое фактическое проживание в регионе, чтобы получить материнский капитал на второго ребенка. Заявительница также непрерывно проживала на территории ЯНАО.