Кетовская школа заплатит ребенку десятки тысяч за травму на уроке

В Курганской области школа заплатит ребенку десятки тысяч за травму, полученную на уроке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кетовская школа Курганской области по решению суда заплатит семье 10-летней девочки десятки тысяч рублей за травму, которую ребенок получил на уроке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По результатам проверки установлено, что 10-летняя ученица в ноябре 2021 года на уроке физкультуры получила травму при выполнении упражнения. Происшествие произошло по вине сотрудников, которые не приняли мер к обеспечению безопасности во время занятий, а также не проинструктировали, как выполнять упражнение, и не оказали своевременно медицинскую помощь», — передает пресс-служба ведомства.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением, чтобы взыскать со школы денежные средства в пользу ребенка в качестве компенсации морального вреда, причиненного полученной травмой. Как сообщают в ведомстве, суд признал исковые требования прокурора законными и обоснованными, школа заплатит семье девочки 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Кургана заявила о травле дочери в одной из местных школ. По словам матери, одноклассники называли девочку «бедной», «безотцовщиной» и «неполноценной». Семья забрала документы из школы и подала заявление в прокуратуру на учителя.