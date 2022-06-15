15 июня 2022

Кетовская школа заплатит ребенку десятки тысяч за травму на уроке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, урок, ученики, школа, школьники
В Курганской области школа заплатит ребенку десятки тысяч за травму, полученную на уроке Фото:

Кетовская школа Курганской области по решению суда заплатит семье 10-летней девочки десятки тысяч рублей за травму, которую ребенок получил на уроке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По результатам проверки установлено, что 10-летняя ученица в ноябре 2021 года на уроке физкультуры получила травму при выполнении упражнения. Происшествие произошло по вине сотрудников, которые не приняли мер к обеспечению безопасности во время занятий, а также не проинструктировали, как выполнять упражнение, и не оказали своевременно медицинскую помощь», — передает пресс-служба ведомства.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением, чтобы взыскать со школы денежные средства в пользу ребенка в качестве компенсации морального вреда, причиненного полученной травмой. Как сообщают в ведомстве, суд признал исковые требования прокурора законными и обоснованными, школа заплатит семье девочки 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Кургана заявила о травле дочери в одной из местных школ. По словам матери, одноклассники называли девочку «бедной», «безотцовщиной» и «неполноценной». Семья забрала документы из школы и подала заявление в прокуратуру на учителя.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

Кетовская школа Курганской области по решению суда заплатит семье 10-летней девочки десятки тысяч рублей за травму, которую ребенок получил на уроке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «По результатам проверки установлено, что 10-летняя ученица в ноябре 2021 года на уроке физкультуры получила травму при выполнении упражнения. Происшествие произошло по вине сотрудников, которые не приняли мер к обеспечению безопасности во время занятий, а также не проинструктировали, как выполнять упражнение, и не оказали своевременно медицинскую помощь», — передает пресс-служба ведомства. Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением, чтобы взыскать со школы денежные средства в пользу ребенка в качестве компенсации морального вреда, причиненного полученной травмой. Как сообщают в ведомстве, суд признал исковые требования прокурора законными и обоснованными, школа заплатит семье девочки 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Кургана заявила о травле дочери в одной из местных школ. По словам матери, одноклассники называли девочку «бедной», «безотцовщиной» и «неполноценной». Семья забрала документы из школы и подала заявление в прокуратуру на учителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...