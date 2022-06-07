Жительница Кургана заявила о травле ее дочери из-за бедности

08 июня 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Женщина пожаловалась на травлю ребенка из-за бедности в одной из школ Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мать курганской школьницы заявила о травле дочери из-за отсутствия телефона и бедности. Женщина забрала документы из школы и подала заявление на учителя в прокуратуру. Об этом URA.RU рассказала мама ребенка. «Одноклассники весь год называли мою дочь „бедной“, „безотцовщиной“, „неполноценной“ из-за отсутствия телефона и аккаунтов в соцсетях. Обращение к учителю и родительскому комитету никакого эффекта не дало. А на Галину Лаптеву, которая временно замещала у нас учителя и притесняла мою дочь, я подала заявление в прокуратуру за жестокое обращение с детьми», — сообщила женщина. По словам женщины, учитель скинула девочку со стула во время урока. Из-за давления ребенок не хотел посещать занятия, поэтому женщина забрала документы из школы. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU ответили, что данных о поступлении обращения пока нет. Как рассказала URA.RU сама Лаптева, претензии возникли только сейчас. «По приезде в Курган я непременно подам в суд за клевету. Она конфликтует со всем миром и все время ищет, с кем бороться», — заявила преподаватель, намекая на видеообращение женщины об аварийном общежитии по адресу: п. Машиностроителей, 19. По словам матери девочки, проблемы с домом ухудшили отношение одноклассников к ее дочери. Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Кургана, которая раньше обращалась к мэру города из-за выселения людей из аварийного дома на улицу, оскорбило обвинение в фейке. Об этом она рассказала в очередном видеообращении. В пресс-службе мэрии сообщили, что женщина отказывалась от предложенного жилья 11 раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Мать курганской школьницы заявила о травле дочери из-за отсутствия телефона и бедности. Женщина забрала документы из школы и подала заявление на учителя в прокуратуру. Об этом URA.RU рассказала мама ребенка. «Одноклассники весь год называли мою дочь „бедной“, „безотцовщиной“, „неполноценной“ из-за отсутствия телефона и аккаунтов в соцсетях. Обращение к учителю и родительскому комитету никакого эффекта не дало. А на Галину Лаптеву, которая временно замещала у нас учителя и притесняла мою дочь, я подала заявление в прокуратуру за жестокое обращение с детьми», — сообщила женщина. По словам женщины, учитель скинула девочку со стула во время урока. Из-за давления ребенок не хотел посещать занятия, поэтому женщина забрала документы из школы. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU ответили, что данных о поступлении обращения пока нет. Как рассказала URA.RU сама Лаптева, претензии возникли только сейчас. «По приезде в Курган я непременно подам в суд за клевету. Она конфликтует со всем миром и все время ищет, с кем бороться», — заявила преподаватель, намекая на видеообращение женщины об аварийном общежитии по адресу: п. Машиностроителей, 19. По словам матери девочки, проблемы с домом ухудшили отношение одноклассников к ее дочери. Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Кургана, которая раньше обращалась к мэру города из-за выселения людей из аварийного дома на улицу, оскорбило обвинение в фейке. Об этом она рассказала в очередном видеообращении. В пресс-службе мэрии сообщили, что женщина отказывалась от предложенного жилья 11 раз.