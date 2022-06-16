Как избавиться от нежелательного киоска с шаурмой возле дома. URA.RU отвечает на вопросы читателей

16 июня 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Можно подавать общий судебный иск от жильцов дома с требованием освободить земельный участок от нежелательного строения Фото: Размик Закарян © URA.RU Если возле вашего дома открылся киоск с шаурмой, мешающий нормально жить, есть несколько вариантов решения проблемы. Самый действенный — через суд. Об этом рассказал доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук. Роман Брюхов в рубрике «Вправе знать», которая реализуется URA.RU и УрГЮУ при поддержке социальной сети « ВКонтакте ». «Решение о том, ставить ли ларек, принимается на общем собрании, есть определенная процедура. Более того, существует определенная процедура согласования таких сооружений. Все делается через местную Администрацию», — пояснил эксперт. Если кто-то лично столкнулся с подобной проблемой, Брюхов предлагает два вида решения проблем: административный и судебный. То есть, обращаться в полицию или Администрацию города. Но есть и третий, наиболее действенный, но долгий — обращаться в суд. «Можно подавать общий судебный иск от жильцов дома с требованием освободить земельный участок от нежелательного строения. Это долго, но иного способа эффективно решить данную проблему я не вижу», — уточнил Роман Брюхов. Ранее напротив клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга) вновь появился киоск с шаурмой, на который, по данным URA.RU, в мэрию долго жаловались состоятельные горожане. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Если возле вашего дома открылся киоск с шаурмой, мешающий нормально жить, есть несколько вариантов решения проблемы. Самый действенный — через суд. Об этом рассказал доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук. Роман Брюхов в рубрике «Вправе знать», которая реализуется URA.RU и УрГЮУ при поддержке социальной сети «ВКонтакте». «Решение о том, ставить ли ларек, принимается на общем собрании, есть определенная процедура. Более того, существует определенная процедура согласования таких сооружений. Все делается через местную Администрацию», — пояснил эксперт. Если кто-то лично столкнулся с подобной проблемой, Брюхов предлагает два вида решения проблем: административный и судебный. То есть, обращаться в полицию или Администрацию города. Но есть и третий, наиболее действенный, но долгий — обращаться в суд. «Можно подавать общий судебный иск от жильцов дома с требованием освободить земельный участок от нежелательного строения. Это долго, но иного способа эффективно решить данную проблему я не вижу», — уточнил Роман Брюхов. Ранее напротив клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга) вновь появился киоск с шаурмой, на который, по данным URA.RU, в мэрию долго жаловались состоятельные горожане.