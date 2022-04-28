Напротив клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга) вновь появился киоск с шаурмой, на который, по данным URA.RU, в мэрию долго жаловались состоятельные горожане. В администрации Ленинского района корреспонденту дали понять, что чиновники бессильны. Несмотря на то, что объект восстановлен незаконно.
Речь идет о точке питания Eat and Go. Ларек стоял на улице Хохрякова несколько лет. «Жителей „Тихвина“ раздражало, что их дети, возвращаясь из гимназии №5, покупают еду там, а не питаются дома. Горожане обращались к властям, и в начале апреля киоск все-таки снесли. Но 27 апреля он снова там появился», — рассказал житель «Тихвина».
«Дело в том, что раньше торговая точка нелегально стояла на двух участках — муниципальном и участке жилого дома [на ул. Хохрякова, 35]. Поэтому муниципалитет смог его демонтировать. А сейчас ларек расположен только на земле дома. Поэтому власти не имеют права его выносить, это должны сделать собственники участка», — объяснили URA.RU в префектуре.
Еще один читатель URA.RU обозначил, что точкой питания недовольны жители и другого элитного ЖК — «Аквамарин». «Шумно по ночам, музыка играет, толпы народа. Дебильные молодые люди, мажоры, которые ужасно себя ведут. И машины, которые весь проезд заставляют. Там еще старый дом рядом есть, они [Eat and Go] сейчас прямо к этому дому ее [шаурмичную] поставили. Вчера уже затопили бабушку, которая там живет. И выхлопная труба идет ей в окна. Они [коммерсанты] сдвинули шаурму сейчас еще глубже к этому дому. Там метр вроде до бабушки. Это нарушение. Никто не контролировал, как ее [шаурмичную] ставят обратно», — поделился горожанин. По его словам, от него и соседей были обращения в полицию и мэрию, но результата нет.
Киоск с шаурмой вернули на место 27 апреля. Власти говорят, что бессильны, поскольку теперь он расположен только на земле жилого дома
Напротив клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга) вновь появился киоск с шаурмой, на который, по данным URA.RU, в мэрию долго жаловались состоятельные горожане. В администрации Ленинского района корреспонденту дали понять, что чиновники бессильны. Несмотря на то, что объект восстановлен незаконно. Речь идет о точке питания Eat and Go. Ларек стоял на улице Хохрякова несколько лет. «Жителей „Тихвина“ раздражало, что их дети, возвращаясь из гимназии №5, покупают еду там, а не питаются дома. Горожане обращались к властям, и в начале апреля киоск все-таки снесли. Но 27 апреля он снова там появился», — рассказал житель «Тихвина». «Дело в том, что раньше торговая точка нелегально стояла на двух участках — муниципальном и участке жилого дома [на ул. Хохрякова, 35]. Поэтому муниципалитет смог его демонтировать. А сейчас ларек расположен только на земле дома. Поэтому власти не имеют права его выносить, это должны сделать собственники участка», — объяснили URA.RU в префектуре. Еще один читатель URA.RU обозначил, что точкой питания недовольны жители и другого элитного ЖК — «Аквамарин». «Шумно по ночам, музыка играет, толпы народа. Дебильные молодые люди, мажоры, которые ужасно себя ведут. И машины, которые весь проезд заставляют. Там еще старый дом рядом есть, они [Eat and Go] сейчас прямо к этому дому ее [шаурмичную] поставили. Вчера уже затопили бабушку, которая там живет. И выхлопная труба идет ей в окна. Они [коммерсанты] сдвинули шаурму сейчас еще глубже к этому дому. Там метр вроде до бабушки. Это нарушение. Никто не контролировал, как ее [шаурмичную] ставят обратно», — поделился горожанин. По его словам, от него и соседей были обращения в полицию и мэрию, но результата нет.