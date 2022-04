Миллионеров Екатеринбурга переиграл хозяин киоска. Власти безоружны

29 апреля 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Шаурмичная стояла напротив «Тихвина» несколько лет, в начале апреля ее сносили Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Напротив клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга) вновь появился киоск с шаурмой, на который, по данным URA.RU, в мэрию долго жаловались состоятельные горожане. В администрации Ленинского района корреспонденту дали понять, что чиновники бессильны. Несмотря на то, что объект восстановлен незаконно. Речь идет о точке питания Eat and Go. Ларек стоял на улице Хохрякова несколько лет. «Жителей „Тихвина“ раздражало, что их дети, возвращаясь из гимназии №5, покупают еду там, а не питаются дома. Горожане обращались к властям, и в начале апреля киоск все-таки снесли. Но 27 апреля он снова там появился», — рассказал житель «Тихвина». «Дело в том, что раньше торговая точка нелегально стояла на двух участках — муниципальном и участке жилого дома [на ул. Хохрякова, 35]. Поэтому муниципалитет смог его демонтировать. А сейчас ларек расположен только на земле дома. Поэтому власти не имеют права его выносить, это должны сделать собственники участка», — объяснили URA.RU в префектуре. Еще один читатель URA.RU обозначил, что точкой питания недовольны жители и другого элитного ЖК — «Аквамарин». «Шумно по ночам, музыка играет, толпы народа. Дебильные молодые люди, мажоры, которые ужасно себя ведут. И машины, которые весь проезд заставляют. Там еще старый дом рядом есть, они [Eat and Go] сейчас прямо к этому дому ее [шаурмичную] поставили. Вчера уже затопили бабушку, которая там живет. И выхлопная труба идет ей в окна. Они [коммерсанты] сдвинули шаурму сейчас еще глубже к этому дому. Там метр вроде до бабушки. Это нарушение. Никто не контролировал, как ее [шаурмичную] ставят обратно», — поделился горожанин. По его словам, от него и соседей были обращения в полицию и мэрию, но результата нет. Киоск с шаурмой вернули на место 27 апреля. Власти говорят, что бессильны, поскольку теперь он расположен только на земле жилого дома Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Напротив клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга) вновь появился киоск с шаурмой, на который, по данным URA.RU, в мэрию долго жаловались состоятельные горожане. В администрации Ленинского района корреспонденту дали понять, что чиновники бессильны. Несмотря на то, что объект восстановлен незаконно. Речь идет о точке питания Eat and Go. Ларек стоял на улице Хохрякова несколько лет. «Жителей „Тихвина“ раздражало, что их дети, возвращаясь из гимназии №5, покупают еду там, а не питаются дома. Горожане обращались к властям, и в начале апреля киоск все-таки снесли. Но 27 апреля он снова там появился», — рассказал житель «Тихвина». «Дело в том, что раньше торговая точка нелегально стояла на двух участках — муниципальном и участке жилого дома [на ул. Хохрякова, 35]. Поэтому муниципалитет смог его демонтировать. А сейчас ларек расположен только на земле дома. Поэтому власти не имеют права его выносить, это должны сделать собственники участка», — объяснили URA.RU в префектуре. Еще один читатель URA.RU обозначил, что точкой питания недовольны жители и другого элитного ЖК — «Аквамарин». «Шумно по ночам, музыка играет, толпы народа. Дебильные молодые люди, мажоры, которые ужасно себя ведут. И машины, которые весь проезд заставляют. Там еще старый дом рядом есть, они [Eat and Go] сейчас прямо к этому дому ее [шаурмичную] поставили. Вчера уже затопили бабушку, которая там живет. И выхлопная труба идет ей в окна. Они [коммерсанты] сдвинули шаурму сейчас еще глубже к этому дому. Там метр вроде до бабушки. Это нарушение. Никто не контролировал, как ее [шаурмичную] ставят обратно», — поделился горожанин. По его словам, от него и соседей были обращения в полицию и мэрию, но результата нет.