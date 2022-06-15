Жители ХМАО остались без горящих туров в Турцию

Спрос на туры в Турцию превышает предложение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Туристов из ХМАО ждут сложности с покупкой путевок в Турцию, а купить так называемые «горящие туры» почти невозможно. О сокращении туров на побережье Средиземного моря URA.RU сообщили в специалисты турфирмы «SoloWay» в Сургуте и подтвердили другие эксперты в туристической области.

«Туров в Турцию пока нет. Только если из Москвы, но и то вряд ли. Потому что нехватка бортов, очень хорошая загрузка самолетов идет. Думаю, в других агентствах такая же ситуация. Билеты то у всех одинаковые», — сообщила менеджер Елена из компании «SoloWay».

Специалисты турбизнеса связывают снижение предложений на отдых с большим спросом и нехваткой перевозчиков. Сейчас из ХМАО в Турцию летает одна авиакомпания. «Мест мало, потому что у нас летает лишь одна авиакомпания — „Turkish Airlines“. До этого года летало четыре», — сообщила URA.RU сотрудник турагентства «Bon Voyage» Эвелина Третьякова.

При этом специалисты уверяют, что вылететь без проблем можно и из другого города. Предложения не все успевают разобрать. Что же касается ХМАО, то тут путевки в Турцию распроданы в основном на месяц вперед. Остались лишь единичные предложения, а горящих путевок на сегодняшний день нет.

Это не единственное направление бизнеса, где югорчане наблюдают с дефицит продукции. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута столкнулись с дефицитом автомобилей Lada. Из-за санкций в дилерских центрах сократились поставки машин.