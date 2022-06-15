Дмитрию Махонину показали, как записывать клипы в соцсети «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время посещения стенда соцсети «ВКонтакте» на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня губернатора Пермского края Дмитрия Махонина попросили исполнить танец. Он повторил движения за девушкой, которая проводила презентацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Пермь».

«Дмитрий Махонин посетил стенд социальной сети „ВКонтакте“. С ребятами из г. Сочи угадывал атрибутику региона, а еще поучаствовал в съемках клипа», — сообщает издание.

В рамках посещения стенда ему презентовали разные возможности соцсети. В том числе, раздела «Клипы». Ранее URA.RU сообщало, что Махонин посетил цифровую студию «ВКонтакте», где рассказал, что читает все комментарии под своими постами. И если там указывают на проблемы, то подключается к их решению.