Во время посещения стенда соцсети «ВКонтакте» на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня губернатора Пермского края Дмитрия Махонина попросили исполнить танец. Он повторил движения за девушкой, которая проводила презентацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Пермь».
«Дмитрий Махонин посетил стенд социальной сети „ВКонтакте“. С ребятами из г. Сочи угадывал атрибутику региона, а еще поучаствовал в съемках клипа», — сообщает издание.
В рамках посещения стенда ему презентовали разные возможности соцсети. В том числе, раздела «Клипы». Ранее URA.RU сообщало, что Махонин посетил цифровую студию «ВКонтакте», где рассказал, что читает все комментарии под своими постами. И если там указывают на проблемы, то подключается к их решению.
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Во время посещения стенда соцсети «ВКонтакте» на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня губернатора Пермского края Дмитрия Махонина попросили исполнить танец. Он повторил движения за девушкой, которая проводила презентацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Пермь». «Дмитрий Махонин посетил стенд социальной сети „ВКонтакте“. С ребятами из г. Сочи угадывал атрибутику региона, а еще поучаствовал в съемках клипа», — сообщает издание. В рамках посещения стенда ему презентовали разные возможности соцсети. В том числе, раздела «Клипы». Ранее URA.RU сообщало, что Махонин посетил цифровую студию «ВКонтакте», где рассказал, что читает все комментарии под своими постами. И если там указывают на проблемы, то подключается к их решению.